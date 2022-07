ICED OUT – иновация в мъжката мода?

© Благодарение в голяма степен на световно известните личности като Хари Стайлс, Шон Мендес, Machine Gun Kelly и много други, бижутата вече са неизменна част от аутфита на всеки един себеуважаващ се мъж. Макар от векове да ни е познато различни цивилизации да са се кичили с аксесоари, едва през последните няколко години мъжете наистина започнаха да носят бижута с гордост. Голяма популярност придобиха герданите тип вериги и пръстените.



Ако и вие сте от мъжете, които обичат да се грижат за външния си вид, то значи сте попаднали на правилното място. В тази статия ще ви запознаем с ICED OUT – един български бранд, който преобърна представите на българите за мъжки бижута.



Кои са ICED OUT?



ICED OUT е българската марка за мъжки бижута, която успя да преобърне представите на българските мъже спрямо аксесоарите. За никого не е тайна, че мъжете са предубедени по презумция за носенето на бижута. Тази "тема табу“ се промени през последните няколко години, като все повече българи започнаха да изразяват себе си и стила си с най-различни гердани, пръстени и гривни.



ICED OUT имат голяма заслуга за това, благодарение на техните мъжки бижута от 316L премиум неръждаема стомана. Техните мъжки аксесоари не променят цвета си и са устойчиви на външни фактори, но това дори не е всичко. Те се предлагат с доживотна гаранция, като за бранда удовлетворението на клиента е най-важно.



Компанията радва вече своите лоялни потребители над година, като засега не е имало и едно оплакване относно качеството на техните артикули.



Какво да очакваме от ICED OUT?



В онлайн магазина на ICED OUT ще откриете разнообразие от най-различни мъжки аксесоари. Тяхната нова колекция включва премиум пръстени, гердани, гривни и обеци, с които ще можете да завършите всяка ваша визия.



Продуктите им са подходящи както за самостоятелно носене, така и за създаване на съчетана визия с наслагването им.



От няколко седмици ICED OUT официално разшири обхвата си и вече прави доставки в цяла Европа. Клентите от България пък могат да се радват на експресна доставка в рамките на 1 работен ден, както и на скорошното презареждане на най-търсените мъжки бижута на бранда!