|И тоновете грим не можаха да прикрият възрастта й
Аня Пенчева едва ли е допускала, че ще предизвика дискусия не с интервюто си за "Събуди се", а с визията си. Заради качулката на сакото и лентите по протежението на ръкавите и крачолите, мнозина определиха комплекта на актрисата като спортен. Някои даже изтъкнаха, че носи анцуг с токчета. Всъщност, едва ли панталонът може да се нарече анцуг, но все пак изглежда твърде спортен. Аня поне е избрала сиви обувки на токчета, за да са в тон с дрехите й.
Имаше предположения, че спортният комплект на актрисата е от колекция на модния бранд на Христо Стоичков. Всъщност, логото му се вижда ясно на бялата блуза, която Аня носи под сакото. Така че нищо чудно да се е доверила за цялата си визия на компанията на Христо Стоичков.
Актрисата, която е вече на 68 години, е в перфектна форма и изглежда доста подмладена. Никакви бръчки няма по челото й или поне по частта от него, която се подава под плътния бретон. Бръчки не се забелязват и между веждите на Аня, и около очите й, каквито и мимики да прави. Едва забележими признаци на остаряване се виждат само при внимателно вглеждане в областта на челюстта й. Актрисата явно се е подложила на подмладяващи процедури преди да се включи във формата "Вече играеш... Стоичков". Само че Аня се е ограничила само в разкрасяването на лицето си. Напредването на възрастта е започнало да личи по гушата й. Въпреки това, не може да се отрече, че актрисата изглежда наистина забележително, пише HotArena.
