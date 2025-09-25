И двамата са родени на днешната дата, но с 25 години разлика

© На 25 септември рожден ден празнува една от любимите двойки на Холивуд - Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс. Двамата са родени на една дата, но с 25 години разлика – актьорът е роден през 1944 година, а съпругата му – през 1969-а.



Двамата са заедно вече повече от 20 години и имат две деца – Карис и Дилън. Разликата в годините на Катрин и Майкъл не ги плаши, а ги сближава още повече.



Според Катрин Зита-Джоунс тайната за щастлив и дълъг брак не е сложна, а се състои в нещо простичко - обич, уважение, чувство за хумор и повече свободно време, което семейството да прекарва заедно.