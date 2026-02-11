ЗАРЕЖДАНЕ...
|Христо Стоичков с нов проект за много пари
Според информацията, "Модерния ляв" ще вземе 50% от акциите на румънската легенда Георги Хаджи, който досега държеше 69.9 процента от акциите на клуба. Останалият дял на Хаджи ще бъде взет от бившия му съотборник в националния тим на северната ни съседка Георге Попеску.
Останалата част от собствеността на Фарул е в ръцете на бразилската легенда Ривалдо, Чиприан Марика и Даниел Морару.
Причината за промяната на собствеността е решението на Хаджи да стане национален селекционер на Румъния.
Първоизточникът на информацията твърди, че сделката е била договорена по време на рождения ден на "Камата". Стоичков и Хаджи са бивши съотборници в Барселона и близки приятели от много години.
Хаджи поема националния тим на румънците, тъй като досегашният национален селекционер Мирча Луческу е тежко болен и е в болница от няколко седмици, като състоянието му остава критично.
Фарул заема 11-о място във временното класиране на румънското първенство с 34 точки след 26 изиграни мача.
