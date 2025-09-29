ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Хранителният режим, който помага при високо кръвно налягане
Основни принципи на храненето при хипертония
1. Ограничаване на солта (натрия)
Натрият е пряко свързан с повишаването на кръвното налягане, защото задържа течности и увеличава обема на кръвта. Световната здравна организация препоръчва по-малко от 5 г сол дневно (приблизително една чаена лъжичка). Това включва не само добавената сол, но и скрития натрий в готови продукти – хляб, колбаси, консерви, сирена, сосове и пакетирани храни.
Практични съвети:
Гответе повече у дома и използвайте подправки, лимон, чесън и билки вместо сол;
Избирайте продукти с обозначение "намалено съдържание на сол“;
Ограничете бързите храни и полуфабрикатите.
2. Повече калий, магнезий и калций
Тези минерали действат като естествени регулатори на кръвното налягане, защото балансират ефекта на натрия и подпомагат отпускането на кръвоносните съдове.
Калий: банани, картофи с кора, бобови, домати, спанак, портокали;
Магнезий: ядки, семена, пълнозърнести храни, зелени листни зеленчуци;
Калций: нискомаслени млечни, бадеми, броколи, обогатени растителни напитки.
3. Баланс на въглехидрати, протеини и мазнини
Въглехидрати: предпочитайте пълнозърнести (овес, кафяв ориз, елда, киноа, ръжен хляб), бобови и зеленчуци. Избягвайте рафинирани захари и сладкарски изделия;
Протеини: наблягайте на риба (особено мазна като сьомга, скумрия), бобови, птиче месо, яйца. Ограничете червеното и преработеното месо;
Мазнини: предпочитайте ненаситени мазнини – зехтин, авокадо, ядки, семена. Ограничете наситените мазнини (масло, сметана, тлъсти меса) и избягвайте трансмазнини (маргарини, индустриални сладки).
4. Повече плодове и зеленчуци
Цветните зеленчуци и сезонните плодове са богати на антиоксиданти, фибри, витамини и минерали. Те подпомагат еластичността на кръвоносните съдове и намаляват риска от атеросклероза. Целта е поне 400 г плодове и зеленчуци на ден.
5. Ограничаване на алкохола и кофеина
Алкохолът може да повиши кръвното налягане и да намали ефективността на лекарствата. Допустим е максимум 1 чаша вино за жени и до 2 за мъже на ден, но най-добре е да се ограничи значително. Кофеинът повишава временно налягането при някои хора – наблюдавайте индивидуалната реакция и избягвайте прекомерна консумация на кафе и енергийни напитки.
6. Контрол на теглото
Наднорменото тегло е един от най-силните рискови фактори за хипертония. Дори умерено отслабване с 5–10% от телесната маса може да доведе до осезаемо понижаване на стойностите.
DASH диета – златен стандарт при хипертония
Един от най-добре изследваните режими е DASH диетата (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Тя е разработена специално за контрол на кръвното налягане и включва:
4–5 порции зеленчуци дневно;
4–5 порции плодове дневно;
2–3 порции нискомаслени млечни продукти;
2 или по-малко порции постно месо, риба или птици на ден;
4–5 порции ядки и семена седмично;
Ограничен прием на сладки изделия и подсладени напитки.
DASH режимът доказано намалява систоличното и диастоличното кръвно налягане само за няколко седмици, особено ако се комбинира с редуциран прием на натрий, пише Puls.bg.
Допълнителни препоръки
Гответе на пара, варете или печете вместо пържене;
Четете етикетите и избягвайте храни с >1,5 г сол на 100 г;
Добавяйте физическа активност – поне 150 минути умерено движение седмично;
Следете кръвното си редовно и обсъждайте промените с лекар.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
20:50 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фа...
19:11 / 29.09.2025
Нова любов на хоризонта за Драго Чая
17:01 / 29.09.2025
Народът скочи срещу Кати след признанията й пред Мон Дьо: Повярва...
19:36 / 29.09.2025
Днес става на 36, виждали сте я по телевизията
16:37 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS