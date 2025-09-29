ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Хранителният режим, който помага при високо кръвно налягане
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:53 / 29.09.2025Коментари (0)257
©
Хипертонията (високо кръвно налягане) е едно от най-разпространените хронични патологични състояния в световен мащаб. Тя често протича без симптоми, но постепенно уврежда сърцето, кръвоносните съдове, бъбреците и мозъка, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Освен медикаментозното лечение, храненето е един от най-мощните инструменти за контрол и превенция на високото кръвно. Правилният хранителен режим може да понижи стойностите на кръвното налягане, да подобри липидния профил и да подпомогне здравето на сърдечно-съдовата система.

Основни принципи на храненето при хипертония

1. Ограничаване на солта (натрия)

Натрият е пряко свързан с повишаването на кръвното налягане, защото задържа течности и увеличава обема на кръвта. Световната здравна организация препоръчва по-малко от 5 г сол дневно (приблизително една чаена лъжичка). Това включва не само добавената сол, но и скрития натрий в готови продукти – хляб, колбаси, консерви, сирена, сосове и пакетирани храни.

Практични съвети:

Гответе повече у дома и използвайте подправки, лимон, чесън и билки вместо сол;

Избирайте продукти с обозначение "намалено съдържание на сол“;

Ограничете бързите храни и полуфабрикатите.

2. Повече калий, магнезий и калций

Тези минерали действат като естествени регулатори на кръвното налягане, защото балансират ефекта на натрия и подпомагат отпускането на кръвоносните съдове.

Калий: банани, картофи с кора, бобови, домати, спанак, портокали;

Магнезий: ядки, семена, пълнозърнести храни, зелени листни зеленчуци;

Калций: нискомаслени млечни, бадеми, броколи, обогатени растителни напитки.

3. Баланс на въглехидрати, протеини и мазнини

Въглехидрати: предпочитайте пълнозърнести (овес, кафяв ориз, елда, киноа, ръжен хляб), бобови и зеленчуци. Избягвайте рафинирани захари и сладкарски изделия;

Протеини: наблягайте на риба (особено мазна като сьомга, скумрия), бобови, птиче месо, яйца. Ограничете червеното и преработеното месо;

Мазнини: предпочитайте ненаситени мазнини – зехтин, авокадо, ядки, семена. Ограничете наситените мазнини (масло, сметана, тлъсти меса) и избягвайте трансмазнини (маргарини, индустриални сладки).

4. Повече плодове и зеленчуци

Цветните зеленчуци и сезонните плодове са богати на антиоксиданти, фибри, витамини и минерали. Те подпомагат еластичността на кръвоносните съдове и намаляват риска от атеросклероза. Целта е поне 400 г плодове и зеленчуци на ден.

5. Ограничаване на алкохола и кофеина

Алкохолът може да повиши кръвното налягане и да намали ефективността на лекарствата. Допустим е максимум 1 чаша вино за жени и до 2 за мъже на ден, но най-добре е да се ограничи значително. Кофеинът повишава временно налягането при някои хора – наблюдавайте индивидуалната реакция и избягвайте прекомерна консумация на кафе и енергийни напитки.

6. Контрол на теглото

Наднорменото тегло е един от най-силните рискови фактори за хипертония. Дори умерено отслабване с 5–10% от телесната маса може да доведе до осезаемо понижаване на стойностите.

DASH диета – златен стандарт при хипертония

Един от най-добре изследваните режими е DASH диетата (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Тя е разработена специално за контрол на кръвното налягане и включва:

4–5 порции зеленчуци дневно;

4–5 порции плодове дневно;

2–3 порции нискомаслени млечни продукти;

2 или по-малко порции постно месо, риба или птици на ден;

4–5 порции ядки и семена седмично;

Ограничен прием на сладки изделия и подсладени напитки.

DASH режимът доказано намалява систоличното и диастоличното кръвно налягане само за няколко седмици, особено ако се комбинира с редуциран прием на натрий, пише Puls.bg.

Допълнителни препоръки

Гответе на пара, варете или печете вместо пържене;

Четете етикетите и избягвайте храни с >1,5 г сол на 100 г;

Добавяйте физическа активност – поне 150 минути умерено движение седмично;

Следете кръвното си редовно и обсъждайте промените с лекар.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
20:50 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фа...
19:11 / 29.09.2025
Нова любов на хоризонта за Драго Чая
17:01 / 29.09.2025
Народът скочи срещу Кати след признанията й пред Мон Дьо: Повярва...
19:36 / 29.09.2025
Днес става на 36, виждали сте я по телевизията
16:37 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
АПИ разреши шофирането в аварийната лента на магистралите, но има условие
АПИ разреши шофирането в аварийната лента на магистралите, но има условие
14:56 / 28.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Kатастрофи Великотърновско
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: