|Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
На уебсайта си компанията съобщи, че е открила проблем с качеството в съставка, доставена от един от основните ѝ доставчици.
До момента няма потвърдени случаи на заболявания, свързани с въпросните продукти, се казва в изявлението, цитирано от Франс прес.
"Нестле" твръди, че е в контакт с властите в съответните държави, за да се гарантира предприемането на необходимите стъпки. В България продуктите са разпространявани под марката NAN и на сайта nestle.bg са описани номерата на засегнатите партиди, както и инструкции за връщане на продуктите и възстановяване на заплатената за тях сума, както и телефонен номер за въпроси от потребителите.
Подразделението на компанията във Франция съобщи, че извършва превантивно и доброволно изтегляне на определени партиди от бебешките формули Guigoz и Nidal, след като нови проверки показали потенциално наличие на церулид - токсин, който може да предизвика храносмилателни проблеми.
В Германия засигнатите партиди са на марките Beba и Alfamino.
