ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Храните, които не трябва да слагате никога в микровълновата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:19Коментари (0)113
©
Свикнали сме, че микровълновата ще ни спаси в ситуация, в която изобщо не искаме да се занимаваме с тигани и тенджери, особено ако затопляме вечеря само за себе си.

В същото време малко хора знаят кои храни никога не трябва да се загряват или размразяват в микровълновата фурна. Ето кои са те:

Замразени месни продукти

Повечето инструкции показват, че можете безопасно да размразявате месо в микровълновата фурна. Диетолозите обаче предупреждават, че бактериите, когато се размразят по този начин, стават дори повече, отколкото първоначално са били в продукта. А и пълното размразяване на месото в микровълновата не е възможно, тъй като вътрешността на продукта ще остане замръзнала.

 

Мляко за бебета

Много майки затоплят адаптираното мляко за кърмачета в микровълновата. Проблемът е, че е опасно да се използва микровълнова печка за тези цели, тъй като някои елементи, съдържащи се в млякото и смесите, стават токсични под въздействието на микровълните. 

Картофи

Един от най-популярните продукти, които претопляме в микровълновата са картофите. Но под въздействието на микровълните нишестето се подлага на хидролиза, поради което в продукта се образуват тежки изомери, които са вредни за панкреаса. Ако имате проблеми с този орган, трябва да спрете обработката на картофи по този начин.

Зеленчукова яхния

Преработените зеленчуци по принцип не съдържат толкова много витамини, а при претопляне в микровълнова и останалото изчезва. А някои елементи след такава обработка стават опасни. Най-лошото е положението с патладжаните, които не могат да се съхраняват дълго време в преработен вид и още повече, че се нагряват няколко пъти - съдържащите се в тях токсични вещества, които се образуват под въздействието на топлинна обработка, могат да причинят сериозно отравяне.

Замразени горски плодове

Този метод на размразяване ще убие полезните вещества, съдържащи се в плодовете, а ако ги държите прекалено много във фурната трудно можете да почистите стените ѝ от остатъците.

Пчелен мед

За някои може да изглежда странно, че медът по принцип може да се постави в микровълнова фурна, но говорим за ястия, в които медът е един от компонентите. И все пак не бихме рискували да затопляме в микровълнова фурна храни и ястия, съдържащи мед. Продуктът просто ще загуби своите полезни свойства, а ние използваме меда именно поради високото съдържание на уникални елементи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нели Хаджийска се завърна в bTV
14:37 / 20.01.2026
Почина барабанистът на легендарните Midnight Oil
12:20 / 20.01.2026
Танцьорка на Слави съобщи, че очаква бебе
11:23 / 20.01.2026
Само преди година цената на среброто беше около 30 щатски долара ...
13:23 / 20.01.2026
СЗО: Преработените месни продукти могат да причинят рак
10:42 / 20.01.2026
Лепа Брена: За да бъда приета при Ванга, трябваше да извърша стра...
09:47 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: