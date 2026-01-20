Храните, които не трябва да слагате никога в микровълновата

© Свикнали сме, че микровълновата ще ни спаси в ситуация, в която изобщо не искаме да се занимаваме с тигани и тенджери, особено ако затопляме вечеря само за себе си.



В същото време малко хора знаят кои храни никога не трябва да се загряват или размразяват в микровълновата фурна. Ето кои са те:



Замразени месни продукти



Повечето инструкции показват, че можете безопасно да размразявате месо в микровълновата фурна. Диетолозите обаче предупреждават, че бактериите, когато се размразят по този начин, стават дори повече, отколкото първоначално са били в продукта. А и пълното размразяване на месото в микровълновата не е възможно, тъй като вътрешността на продукта ще остане замръзнала.







Мляко за бебета



Много майки затоплят адаптираното мляко за кърмачета в микровълновата. Проблемът е, че е опасно да се използва микровълнова печка за тези цели, тъй като някои елементи, съдържащи се в млякото и смесите, стават токсични под въздействието на микровълните.



Картофи



Един от най-популярните продукти, които претопляме в микровълновата са картофите. Но под въздействието на микровълните нишестето се подлага на хидролиза, поради което в продукта се образуват тежки изомери, които са вредни за панкреаса. Ако имате проблеми с този орган, трябва да спрете обработката на картофи по този начин.



Зеленчукова яхния



Преработените зеленчуци по принцип не съдържат толкова много витамини, а при претопляне в микровълнова и останалото изчезва. А някои елементи след такава обработка стават опасни. Най-лошото е положението с патладжаните, които не могат да се съхраняват дълго време в преработен вид и още повече, че се нагряват няколко пъти - съдържащите се в тях токсични вещества, които се образуват под въздействието на топлинна обработка, могат да причинят сериозно отравяне.



Замразени горски плодове



Този метод на размразяване ще убие полезните вещества, съдържащи се в плодовете, а ако ги държите прекалено много във фурната трудно можете да почистите стените ѝ от остатъците.



Пчелен мед



За някои може да изглежда странно, че медът по принцип може да се постави в микровълнова фурна, но говорим за ястия, в които медът е един от компонентите. И все пак не бихме рискували да затопляме в микровълнова фурна храни и ястия, съдържащи мед. Продуктът просто ще загуби своите полезни свойства, а ние използваме меда именно поради високото съдържание на уникални елементи.