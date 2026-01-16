ЗАРЕЖДАНЕ...
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е денят за прекъсване на лошите връзки
На 16 януари имен ден празнуват всички, които носят името Ромил, Ромила и производните им.
Народните поверия и обичаи на този ден са свързани с обездвижване на болести, особено при добитък, и с прекъсване на лоши връзки, тъй като символизира освобождението от веригите на апостол Петър, на този ден се избягва работа.
