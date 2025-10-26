ИЗПРАТИ НОВИНА
Хиляди българи празнуват днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:04
©
На 26 октомври, православната църква почита паметта на св. Димитър Солунски - празнуваме Димитровден. На този ден празнуват всички с имената Димитър, Димитрина, Димитричка и производните им. Празникът се свърза с куп народни вярвания, традиции и обичаи. Но един обичай и спазването на едно вярване обещава, че човек няма да има липса на пари и ще се радва на финансово благополучие през цялата година.

Какво да направите на Димитровден, за се радвате на пари и късмет през цялата година?

От древни времена границата между двата сезона е разделяла лятото от зимата и е отбелязвала края на скотовъдната година. След Димитровден всички дългови задължения са се погасявали. Приключвали са и последните плащания със сезонни работници и са се извършвали уговорки с тях за работа през следващото лято.

Според народните вярвания човек трябва да изплати всичките си дългове до този ден, за да е успешна и изобилна предстоящата година. Вярвало се е, че който изплати дълговете си до Димитровден, няма да познава безпаричието и ще се радва на много пари през следващата година. 

Също така на Димитровден човек трябва да преброи всичките си пари - вярва се, че изпълнението на този обичай ще помогне за тяхното умножаване. Освен това на празника трябва да се постави монета в ъгъл у дома, за да се привлече богатство и изобилие. 

На този ден се изпълнява и обичаят "полазник“. Предците ни с нетърпение очаквали първия гост, който ще прекрачи прага на дома им. Ако той е уважаван и мил човек, това означавало, че предстоящата година ще бъде успешна и изобилна. Ако този човек е от мъжки пол, през предстоящата година ще се раждат предимно мъжки животни. 

По традиция на този ден се ходи на гости без покана. Ако в дома, в който отивате на гости има празнуващ, задължително се носи бяло цвете с червен конец.

Свети Димитър Солунски е бил един от най-обичаните светци-воини и затова е почитан по същия начин като Свети Георги Победоносец. Молитвите към великомъченика призовават за смелост и успешен изход в битката. На празника в православните църкви се провеждат тържествени църковни служби, по време на които свещеници четат акатиста на Свети Димитрий.

На Димитровден е забранена тежката физическа работа. Забранено е и почистването на дома - вярва се, че това ще прогони късмета от него. Лоша поличба е и да се дават пари назаем - вярва се, че този, който дава пари назаем на Димитровден, ще загуби късмета си.







