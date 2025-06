Хакери отново налазиха потребителите на АБВ

© Отново фишинг атаки към потребителите на АБВ поща. Масово хора получават писмо със следния текст:



Dear ....,



Заявка за затваряне на имейл, открихме необичайна дейност във вашия акаунт и от вас се изисква да потвърдите информацията за сигурността на вашия акаунт.



За да избегнете ограничаване или блокиране на вашия акаунт днес, просто щракнете върху адреса по-долу, за да започнете упражнението си за проверка.



Login/ABV/mail/unlock/validation/excercise/w



Kind regards,



About us | Privacy policy



Copyright © 2025 ABV



Хубавото е, че с отварянето на писмото полуавате и предупреждение от администраторите на пощата, което гласи: Писмото, което сте отворили, съдържа линкове към сайт за "фишинг"! Препоръчваме ви да не отваряте тези линкове!



1. Какво е "Фишинг“?



Фишингът (произнася се като думата "риболов" на английски) е вид СПАМ, който цели да подлъже потребителите да разкрият своя лична или финансова информация в имейл съобщение или уебсайт, а впоследствие тези данни могат да се използват за измама.



2. Какво се случва?



1) Обикновено фишинг атаката започва с имейл, който изглежда като официално съобщение от надежден източник, например банка, онлайн търговец, система за онлайн разплащания, или електронна поща.



2) Чрез връзка (линк) в писмото потребителят бива пренасочен към фалшива страница (уебсайт) имитираща визуално страницата на оригиналната услуга. Там се изисква да бъдат предоставени лични данни – като потребителски имена и пароли или пък номера на кредитни карти.



3) Впоследствие предоставените данни могат да се използват злонамерено за кражба на самоличност, финансови средства, интернет регистрации и други.



3. Например:



• Получавате имейл – привидно от екипа на АБВ Поща, а съобщението изисква от вас да въведете отново паролата и потребителското си име за достъп до вашата електронна поща. Причината, която се изтъква, е профилактика на базата данни или проблем конкретно с вашата регистрация.



• АБВ Поща, както и най-вероятно останалите интернет платформи, няма да ви накарат да въвеждате паролата си отново, ако веднъж вече сте влезли с регистрацията си. Паролата винаги се съхранява в базата данни на съответната интернет компания под някаква форма.



• Това, което трябва да знаете е, че екипът на АБВ Поща маркира писмата, които изпраща до потребителите си, със специален символ. Така можете да бъдете сигурни, че писмото е от нас.



4. Как да разпознаете фишинга?



• Чрез ключовите думи в темата и текста на писмото: В темата (заглавието) на писмото се използват думи като: "Важно", "Спешно", "Потвърдете или обновете регистрацията си (акаунта си)" или "Кликнете на конкретна връзкa".



• Използват се големи букви и удивителни знаци, както и се внушава спешност и неотложност на действието, с цел да привлекат вниманието и потребителят да кликне точно на това писмо.



• Чрез връзката (линка), която води към на пръв поглед автентична уебстраница.



– Обърнете внимание на линковете в писмото и на къде действително водят те.



– Ако ние от АБВ Поща наистина сме се свързали с вас, то връзката със сигурност ще завършва на Abv.bg, а няма да е на пример http://abvbg.example.com



– Уверете се, че връзката започва с https://, а не с http://. Буквата "s“ в първия вариант означава "secure“, което е знак, че сте в сайт, който е защитен и можете да му се доверите.



– Често страницата, на която се очаква да въведете паролата и/или потребителското си име изглежда точно както реалния уебсайт. В посочения пример с АБВ Поща, връзката (линкът) може изобщо да не съдържа името на компанията в себе си, а да изглежда така: http://serenaturcato.info/ppp.



– Ако връзката изглежда наред на пръв поглед, уверете се, че тя не започва с IP адрес отпред, например http://175.152.28.example.com.



• Обърнете внимание как въвеждате паролата си: ако на страницата има поле за въвеждане на парола, в което паролата не се маскира по познатия начин със звездички (****), а изглежда така: 1234, то това също е сигурен знак, че нещо не е наред.



5. Какво да направите, ако сте сигурни, че това е имейл с цел фишинг?



• Уведомете екипа на вашата електронна поща. Ако това се случи във вашата АБВ Поща, ще предприемем незабавни мерки и ще се свържем с вас.



• Oбмислете добре преди да въведете личните си данни някъде в интернет и винаги гледайте внимателно преди да кликнете някой линк.