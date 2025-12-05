ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Гвардеец: Плащат ни 1500 евро на месец, но никой не идва заради парите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:40Коментари (0)69
©
Млад, отдаден и горд с униформата си – така изглежда 25-годишният Дарио от кантона Граубюнден, който днес служи в една от най-старите и най-елитни охранителни структури в света – Папската швейцарска гвардия.

"Казвам се Дарио, на 25 съм и съм тук, за да защитавам папата с живота си“, разказва той пред наш екип.

Пъстра униформа, вековна традиция

Ватиканът – най-малката държава в света, сгушена в сърцето на Рим – е новият дом на Дарио. На всеки вход към светия град стоят швейцарски гвардейци в изключително разпознаваемите си пъстри униформи, които ежедневно привличат хиляди туристи.

"Не знам колко снимки са ми правени – сигурно хиляди на час. Униформата впечатлява, но за мен тя е преди всичко чест“, казва пред "Дойче Веле" младият гвардеец.

Швейцарските гвардейци охраняват папата от 1506 година, когато папа Юлий II ги кани заради тяхната "лоялност и сила“. И до днес това е привилегия, запазена единствено за мъже от Швейцария.

В казармите на гвардията живеят 135 души – всички католици, несемейни и на възраст между 19 и 30 години. Общуват на смесица от швейцарски немски, френски и италиански.

"Делим стаята с още трима, но всеки си има свое пространство. Това място стана мой дом“, разказва Дарио.

Той следва стъпките на баща си, който също е бил гвардеец през 1989 г. След завършване на висшето си образование, Дарио решава да се посвети на мисията, която нарича "смислена и честна“.

Изискванията да си гвардеец са строги: да си мъж, католик, швейцарец, несемеен, между 19 и 30 години и да е преминал военна служба

След това кандидатите преминават специално обучение, а минималният срок на служба е 26 месеца.

Ватиканът осигурява трудов договор и месечно възнаграждение от около 1500 евро.

"Но никой не идва заради парите. Това е съдба“, подчертава Дарио.

Дарио служи под ръководството на папа Лъв XIV. Готов е да направи крайното жертване, ако се наложи.

"Ако папата бъде нападнат, заставам пред него. Това е нашата мисия“, казва той. "Не искам да умирам млад, но ако се наложи – ще е за кауза, в която вярвам.“

За щастие, до момента не е имало случай, при който някой да е достигнал опасно близо до Светия отец.

Докато католическата църква в Европа губи последователи, а скандалите пораждат критики, Ватиканът претърпява и промени – от 2025 г. за първи път жена застава начело на правителството на държавата-град.

Но швейцарската гвардия остава изцяло мъжка структура – традиция, която засега никой не планира да променя.

"Понякога усещам, че плувам срещу течението“, споделя Дарио. "Но това е част от специалното преживяване. Да си част от папската гвардия е уникално – от първия до последния ден.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Управленски рокади в bTV, тръгва си ценен кадър
15:38 / 05.12.2025
Шеф Веселин Юнаков: Категорично имаме почва за ресторанти "Мишлен...
14:36 / 05.12.2025
Изключвайте лампичките на елхата, когато не сте вкъщи
14:15 / 05.12.2025
Почина Кари-Хироюки Тагава
09:03 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:47 / 05.12.2025
Звездната рожденичка днес става на 50
08:42 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Специализирани полицейски операции в страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: