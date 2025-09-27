Гърците въвеждат нещо, което би било от полза и у нас

© Градският транспорт на Атина най-накрая навлиза в дигиталната ера, пише Ekathimerini.



В допълнение към използването на банкова карта за пътниците за плащане на билети в градския транспорт, което вече е налично, в близко бъдеще пътниците ще могат да имат пластмасовата персонализирана карта на своя смартфон, в дигитален формат.



Разбира се, че чрез инсталиране на приложението Ath.ena, пътниците, които притежават пластмасова персонализирана карта (шестмесечна, годишна, студентска, карта за хора с увреждания и др.), ще могат да я конвертират в дигитална карта, да я презареждат, да я управляват (например, да декларират загуба на карта и да преглеждат историята на използването ѝ) и да купуват транспортни продукти по всяко време, без да е необходимо да ходят до машините или пунктовете за издаване на билети. В бъдеще функциите на картата могат да бъдат разширени и за други услуги, като например таксита или наемане на велосипеди.



Тази специфична услуга е по-нататъшно развитие на tap2ride, услугата за безконтактно плащане с банкова карта на валидиращи машини на Организацията за обществен транспорт на Атина (OASA), която стартира миналия януари и набира все по-голяма популярност в градския транспорт (метро, ​​трамваи, автобуси и тролейбуси).



Както съобщи главният изпълнителен директор на OASA Йоргос Спилиопулос на 8-ата конференция за инфраструктура и транспорт ITC 2025 тази седмица, 20% от пътниците, пътуващи ежедневно, дял, който се очаква скоро да надхвърли 50%, и 30% от пътниците на летището вече използват tap2ride. В абсолютни стойности от началото на годината са извършени 10 милиона безконтактни транзакции.



Както той подчерта, при всяка безконтактна транзакция има полза както за околната среда, така и за компаниите, тъй като производството на хартиени билети струва по 10 цента всеки.



Същевременно установяването на 24-часово обслужване на части от линиите на метрото, трамвая и автобуса в събота значително засили този конкретен метод на плащане.