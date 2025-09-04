ЗАРЕЖДАНЕ...
|Google се срина, няколко часа след като получи санкция от 425 милиона щатски долара
Става дума за събиране на данни от милиони потребители, дори след като те са изключили функция за проследяване в своите акаунти в Google.
Присъдата идва, след като група потребители заведоха дело, твърдейки, че Google е осъществявала достъп до мобилните им устройства, за да събира, запазва и използва данните им, в нарушение на гаранциите за поверителност в настройката. Те са поискали обезщетение за над 31 милиарда долара.
"Това съдебно решение не разбира правилно как работят нашите продукти и ние ще го обжалваме. Нашите инструменти за поверителност дават на хората контрол над данните им и когато изключат персонализацията, ние уважаваме този избор", заяви говорител на Google пред BBC.
Колективният иск, обхващащ около 98 милиона потребители на Google и 174 милиона устройства, е заведен през юли 2020 г. Ищците твърдят, че практиките на компанията за събиране на данни са се разпростирали върху стотици хиляди приложения за смартфони, включително тези за компаниите за споделено пътуване Uber и Lyft, гигантите в електронната търговия Alibaba и Amazon, както и социалните мрежи на Meta, Instagram и Facebook.
От Google твърдят, че когато потребителите изключат "Активност в мрежата и приложенията" в профила си, фирмите, използващи Google Analytics, все още могат да събират данни за използването на сайтове и приложения, но тази информация не идентифицира отделните потребители и зачита техния избор за поверителност.
На този фон, както Money.bg писа, тази седмица акциите на компанията майка на Google - Alphabet, скочиха с повече от 9%, след като друг федерален съд на САЩ постанови, че няма да е необходимо технологичният гигант да продава уеб браузъра си Chrome, но че ще трябва да споделя информация с конкурентите.
До решението ке стигна след дългогодишна съдебна битка заради доминацията на Google в онлайн търсенето. Делото се фокусира върху търсачка на компанията, която излиза "по подразбиране" за редица нейни продукти, но и за много други.
