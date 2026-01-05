ИЗПРАТИ НОВИНА
Голямата рокада в bTV вече е факт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:13
©
Голямата рокада в bTV вече е факт. Заместниците на тандема Мария Цънцарова и Златимир Йочев поеха сутрешния блок на телевизията.

Новите лица на "Тази сутрин" Росен Цветков и Гергана Венкова се появиха на екран, както и бе анонсирано от самата медия.

От новата година Йочев ще бъде водещ на "Интервюто на деня" в праймтайма на медията - след централната емисия на новините. bTV прекрати взаимоотношенията с Цънцарова, след като тя нееднократно наруши редица редакционните политики и принципи на телевизията.

За последно двамата бяха на екран заедно на 19 декември.


