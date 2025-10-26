ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Голям празник честваме на 27 октомври
Свети Нестор бил оръженосец на вчера чествания свети Димитър Солунски. Когато военачалникът му Димитър бил затворен заради християнската си вяра, Нестор взел от него разрешение да се изправи срещу могъщия Лий, който с лекота избивал християните в цирка на Солун.
С Божията помощ Нестор надвил Лий, но пък император Максимиан, който присъствал на двубоя, незабавно разпоредил да го обезглавят, първо, защото бил християнин и, второ, защото убил любимия му гладиатор Лий.
Свети Димитър Басарбовски според "История славянобългарска" на преподобния Паисий Хилендарски живял през XVII век, а според други жития - по-рано. Бил беден човек от село Басарбово, Русенско. Възпитан в християнската вяра, той живеел скромно и праведно. Пасял овцете си край реката и това за него било благодатно време за молитва и разсъждение върху Божиите заповеди и думите на Иисус Христос, които Димитър слушал в църква. А когато веднъж неволно стъпил върху едно гнездо в тревата и смазал малките птиченца, след това от разкаяние три години не обул обувка на този крак, припомня БТА.
Според преданието той пръв се заселил в скалните пещери срещу селото, където днес е Басарбовският манастир, и там се подвизавал като отшелник. Изпълнен с Христовата любов, Димитър се молел не само за себе си, но също за своите съселяни и за целия свят. Когато дошъл смъртният му час, легнал между две каменни плочи и така предал духа си на Бога.
След много време тялото му било намерено нетленно и го прибрали в селския храм. А през 1767 г. при Руско-турската война един руски генерал взел светите му мощи, за да ги отнесе в Русия. Но в Букурещ той бил помолен да ги остави на архиепископията и оттогава те са в храма "Св. Константин и Елена" до патриаршията, а светецът се почита като покровител на румънската столица.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025
Сашка Васева: Бях гола, нахална и млада. Идваха на тълпи - бях ат...
10:24 / 26.10.2025
Родопското одеало – символ или практичност?
09:59 / 26.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS