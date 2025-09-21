Голям, но неизвестен на широката публика българин днес стана на 50

© Гъдуларят Пейо Пеев е роден на 21 септември 1975 г. в град Стара Загора. Творческият му път на музикант започва от Детско-юношеския ансамбъл "Загорче" и преминава през Средното музикално училище "Филип Кутев" в град Котел (1989-1994) и академията за музикално и танцово изкуство в град Пловдив (1994-1998). Професионалната си реализация започва в Държавния ансамбъл за народни песни и танци "Филип Кутев". След това продължава в световноизвестното танцово шоу "Riverdance" (1999-2000), а от 200о г. е солист в Оркестъра за народна музика при Българското национално радио.



По време на обучението си е бил концерт майстор на представителните оркестри на СМУ Котел и АМТИ Пловдив, двукратен носител на приза "Златната гъдулка" на името на големия гъдулар Янко Петров (1996 и 1997); участвал е в световно турне с "Мистериите на българските гласове" в Хонг Конг (1997) и е един от създателите на формация "Академика" (1998).



Днес Пейо Пеев е сред най-големите гъдулари в България. Активно концертиращ, той участва в проекти със световно известния музикант Теодосий Спасов, виртуозите Иво Папазов, Петър Ралчев, Стоян Янкулов и др. Имал е изяви с различни формации по цяла Европа, САЩ, Япония; реализирал е много записи.