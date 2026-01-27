ЗАРЕЖДАНЕ...
Германия обяви награда от един милион евро
Според радио-телевизията на Берлин-Бранденбург rbb, размерът на сумата подчертава значението, което правителството отдава на разследването на инцидента, но в същото време е и индикация, че все още няма данни за извършителите. Отговорността за атаката е поета от крайната лява организация Vulkan, която и в миналото е предизвиквала прекъсвания на електрозахранването, макар и не толкова мащабни като последната.
Град Берлин и федералното правителство като цяло бяха подложени на остра критика за неспособността си да защитят критичната инфраструктура, а рекордната сума на наградата за залавянето на извършителите потвърждава сериозността на случая. За пример, след атаката с камион на коледния пазар в Берлин през 2016 г. властите предложиха награда от 100 000 евро за информация за извършителя, а през 2019 г. предложиха 500 000 евро за информация за грабежа в музея в Дрезден.
