Георги Тошев тръшна вратата на bTV

© Придобилият по-голяма известност напоследък Георги Тошев се върна в Би Ти Ви, за да види колегите си за малко.



Журналистът и продуцент напусна драматично медията преди месец след разправия с Венета Райкова, която по-късно беше свалена от ефир.



"Няма да работя в нито една бг телевизия", съобщи пред Китодар Тодоров продуцентът, който заминава за Япония, а после ще обиколи половината свят.