Галена хвърли кърпата, отказа участия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27Коментари (0)955
Галена изненада феновете си с неочаквано и тревожно съобщение – любимката на попфолка отмени всичките си участия в София и Пловдив до края на седмицата.

Новината дойде лично от самата нея чрез история в социалните мрежи, където без излишни подробности написа: "Мили мои, за съжаление се налага да отменя всички участия в София и Пловдив до края на седмицата поради здравословни причини. Бъдете здрави и до скоро!"

Певицата не разкри никакви детайли за състоянието си, което моментално отвори вратата за спекулации.

Феновете заляха профилите ѝ с въпроси и притеснения – от грип до прегаряне, та дори и лична драма – коментарите не стихват.

"Галена никога не отменя без причина. Дано всичко е наред!", пише фен.

Според слухове в музикалните среди, Галена е имала претоварен график, който в последните месеци включваше пътувания, участия и записи, и е възможно просто да е настъпил момент за спешна почивка.

Въпреки мълчанието, Галена уверява, че отсъствието ѝ ще е кратко и обещава да се върне веднага, щом здравето ѝ позволи.

Дали става дума за изтощение, вирус или нещо по-лично – остава загадка, но всички се надяват това да е просто пауза, а не предвестник на нещо по-сериозно.

Феновете вече броят дните до завръщането ѝ, пише "Блиц".


Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026
Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
09:15 / 11.02.2026
Бивш кмет на Пловдив с личен поздрав към Богомил Грозев: Честито ...
22:12 / 10.02.2026

