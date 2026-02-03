Гала с драконовска диета

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00
Гала се е разболяла покрай онкологичното заболяване на дъщеря си Мари Константин, научи "Уикенд". Тв водещата е спряла всичко сладко, като не близва и от другите въглехидратни храни заради проблеми със здравето. Самата тя сподели това наскоро в предаването си "На кафе". 

Зрителите на "На кафе" по Нова тв забелязват, че в последно време водещата Гала е нетипично слаба. Тя никога не е страдала от излишни килограми, но от няколко месеца е започнала буквално да се топи пред телевизионните камери. Досега не обелваше и дума за причината за това рязко отслабване. Тя стана ясна преди дни, когато гостенка в "На кафе" реши да я почерпи с баклавички. Гала се извини, че не може да си вземе, защото има проблеми със здравето.

Водещата вече от няколко месеца отказва сладкиши и всичко, което съдържа въглехидрати, в това число – не само захарните изкушения, но и хлябът, картофите, оризът, всичко, приготвено от тесто и дори сладки плодове като банани и грозде. Тя твърдяла, че това е свързано с гласа й, но човек трудно може да се сети за болест на гласните струни, при която се налага да се ограничат въглехидратите. Такава диета обикновено пазят хората, развили инсулинова резистентност, която много често е причинена от силен стрес. До момента Гала не е разкрила дали наистина има инсулинова резистентност – възможно е да страда и от нещо друго – но със сигурност състоянието й е възникнало в условия на силен стрес.

Каква може да е причината за такъв стрес у водещата, която на пръв поглед има всичко: и кариера, и финансова стабилност, и добър външен вид, и мъж, и дъщеря, и внучка, даже второ внуче е напът, тъй като дъщеря й Мари отново е бременна година след първото раждане? Най-вероятно звездата е под постоянно напрежение заради тежката диагноза на младата майка. Миналата пролет тя разкри, че три месеца след раждането на дъщеря си Лора са й правили преглед заради счупено ребро и са й открили рак на десния бъбрек. Мари Константин се лекува в Германия. Образуванието на бъбрека й е премахнато, но се налага да се правят прегледи през 3 месеца, за да е сигурно, че болестта не се е върнала. Такива прегледи обаче в момента не се правят заради втората бременност.

Гала разказа за тревогата за дъщеря си в интервю пред Лора Крумова миналата неделя: "Продължавам да треперя и да имам моите безсънни и тревожни нощи. С нейното онкологично заболяване трябва състоянието й да се следи на всеки 3 месеца и тя трябва да прави скенер. Миналата година операцията й беше точно по Коледа, но заради бременността и очакването на второто бебе тя не може да прави контролите. Затова аз се опитвам да гоня лошите мисли от главата си", каза тв водещата. Опитва се, но едва ли й е лесно да го направи, тъй като всяка майка би се тревожила, ако детето й е в такава ситуация. Водещата все пак се радва за второто дете, което е напът, убедена, че децата са най-хубавото, което може да се случи в живота на един човек. Самата тя също е искала второ дете след Мари, но мъжът й Стефан, който също като нея има дъщеря от предишен брак, е отсякъл, че не желая повече бебета в дома си.


