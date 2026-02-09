ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гаджето на Рачков - Виктория с притеснителна мания
"Тя буквално живее на добавки – сутрин взима термогеник, на обяд пие чай за потискане на апетита, а вечер си взима таблетки за изгаряне на мазнини. Мери се на кантара поне по два пъти на ден. Най-големият й страх е да не напълнее, дори и с грам", разказва приятелка на красавицата.
Кузманова от години била така, а не го прави заради Димитър Рачков. Красавицата, която не пропуска да демонстрира стройна талия и перфектни форми в инстаграм, била готова на всичко, за да не допусне и най-малък "дефект“ във визията си. Запознати споделят, че дори Рачков бил леко обезпокоен от манията й.
"Опитва се деликатно да й намекне, че е прекрасна и не е нужно да се подлага на такива режими, но тя не иска и да чуе. Казва му: "Искаш ли ме пухкава?", и той млъква", разкрива източник от обкръжението на актьора.
Хапчетата, които Виктория приемала, не били от аптеката, а се поръчвали онлайн - често от доста съмнителни сайтове. Сред тях имало продукти, съдържащи забранени съставки, включително стимуланти, които повишават риска от безсъние, сърцебиене и хормонални проблеми.
"Нейното не е просто грижа за външния вид, а е психологическа зависимост. Младите жени, особено известните, често се чувстват принудени да изглеждат нереалистично съвършено, което ги тласка към опасни навици", коментира пред "Уикенд" специалист по хранителни разстройства.
Социалните мрежи също наливат масло в огъня - Виктория получава хиляди лайкове, но и завистливи коментари за тялото си. Дали Виктория ще осъзнае, че красотата не се измерва само с цифрите на кантара, или ще продължи опасната си зависимост? Само времето ще покаже, но едно е ясно - цената на "съвършенството“ понякога е прекалено висока.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3304
|
|предишна страница [ 1/551 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026
Днес е особен ден: Четири зодии остават под пари
08:40 / 09.02.2026
Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков
22:32 / 08.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с ин...
12:53 / 08.02.2026
Деси Стоянова: Много пъти съм се връщала към датата 6 февруари 20...
10:42 / 08.02.2026
Честито на Едуард Ераносян
10:04 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS