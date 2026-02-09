ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Гаджето на Рачков - Виктория с притеснителна мания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:12Коментари (0)1134
©
Годеницата на Димитър Рачков – бившата адреналинка Виктория Кузманова, може и да изглежда перфектно на снимки, но зад лъскавия й външен вид се крие нездравословна мания. Според приближени до двойката, красавицата е обсебена от мисълта да поддържа фигурата си на всяка цена - дори това да значи ежедневно поглъщане на шепи хапчета за отслабване.

"Тя буквално живее на добавки – сутрин взима термогеник, на обяд пие чай за потискане на апетита, а вечер си взима таблетки за изгаряне на мазнини. Мери се на кантара поне по два пъти на ден. Най-големият й страх е да не напълнее, дори и с грам", разказва приятелка на красавицата.

Кузманова от години била така, а не го прави заради Димитър Рачков. Красавицата, която не пропуска да демонстрира стройна талия и перфектни форми в инстаграм, била готова на всичко, за да не допусне и най-малък "дефект“ във визията си. Запознати споделят, че дори Рачков бил леко обезпокоен от манията й.

"Опитва се деликатно да й намекне, че е прекрасна и не е нужно да се подлага на такива режими, но тя не иска и да чуе. Казва му: "Искаш ли ме пухкава?", и той млъква", разкрива източник от обкръжението на актьора.

Хапчетата, които Виктория приемала, не били от аптеката, а се поръчвали онлайн - често от доста съмнителни сайтове. Сред тях имало продукти, съдържащи забранени съставки, включително стимуланти, които повишават риска от безсъние, сърцебиене и хормонални проблеми.

"Нейното не е просто грижа за външния вид, а е психологическа зависимост. Младите жени, особено известните, често се чувстват принудени да изглеждат нереалистично съвършено, което ги тласка към опасни навици", коментира пред "Уикенд" специалист по хранителни разстройства.

Социалните мрежи също наливат масло в огъня - Виктория получава хиляди лайкове, но и завистливи коментари за тялото си. Дали Виктория ще осъзнае, че красотата не се измерва само с цифрите на кантара, или ще продължи опасната си зависимост? Само времето ще покаже, но едно е ясно - цената на "съвършенството“ понякога е прекалено висока.


Още по темата: общо новини по темата: 3304
09.02.2026 Шуробаджанащината край няма в "Кой да знае"
09.02.2026 Вече никой не вярва на Азис
09.02.2026 "Стани богат" се завръща
09.02.2026 Гонзовица си призна
09.02.2026 Наша известна актриса: Благодарна съм. Щастлива съм
09.02.2026 Вече 20 години скандал след скандал - край няма
предишна страница [ 1/551 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026
Днес е особен ден: Четири зодии остават под пари
08:40 / 09.02.2026
Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков
22:32 / 08.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с ин...
12:53 / 08.02.2026
Деси Стоянова: Много пъти съм се връщала към датата 6 февруари 20...
10:42 / 08.02.2026
Честито на Едуард Ераносян
10:04 / 08.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Hills of Rock 2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: