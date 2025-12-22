ЗАРЕЖДАНЕ...
|Феновете във възторг от интервю на Софи Маринова: Народен човек е!
Откровенията на гласовитата изпълнителка провокираха вълна от коментари, повечето от които положителни. "За мен хората знаят почти всичко. И песните, и големите любови... Това, което не знаят обаче, е, че в ученическите си години съм работила в цех за скариди. Бях на четиринадесет или петнадесет години, ходих в цех за скариди, чистех ги и така изкарвах парички", коментира пред "Дарик" тя, връщайки лентата назад в минало.
Симпатизантите посрещнаха новината с любопитство, като много голяма част споделиха мнение, че Маринова е една от малкото певици, които говорят без превземки, не се страхуват от истината и не се смущават от неудобни въпроси.
Софи успя да развесели симпатизантите си за пореден път. В онлайн пространството се завъртя видео, в което я питат какво е мит.
Тя не разбира въпроса и иска пояснение. "Какво беше мит? Примерно... Няма да мога да го разбера това. Разкажете ми случка, за да го разбера“, казва певицата.
По-рано подобен грандиозен гаф тя сътвори в подкаста на бившия футболист Благой Георгиев Джизъса. В разговор двамата така и не успяха да стигнат до правилния отговор на въпроса: "Какво е мотото на Софи Маринова?“. По-късно 50-годишната звезда сподели, че също се е забавлявала, гледайки вече готовия и споделен с публиката материал.
