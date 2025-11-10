Евгени Минчев скъса с Карлос

© Светският бомонд отново е разтърсен от любовен трус! Лорд Евгени Минчев — човекът, който винаги знае как да превърне живота си в спектакъл — е развалил годежа си с британския модел Карлос, с когото бе заедно няколко години, пише Luxury Gossip Club.



Раздялата, както може да се очаква от Минчев, е била не просто решителна, а направо драматична и безкомпромисна.



"Край! Времето ти изтече, вече не си моят тип!", казал Лордът на Карлос, според източници от близкото му обкръжение.



С това светският ветеран затвори страницата на една интернационална любовна история, за да отвори нова – с български почерк и благоевградски акцент.



Причината за разлъката се крие в една експресна командировка до Благоевград, която се оказала съдбоносна.



Там Минчев срещнал млад, атлетичен красавец, за когото местните разказват, че има "перфектно тяло и магнетично излъчване“.



Младежът е от заможно семейство с ресторант в града, а срещата между двамата се е случила на светско парти край басейн през лятото.



"Искри хвърчаха още от първия поглед!", споделя очевидец на запознанството.



Новата връзка на Минчев вече не е тайна. Лордът не просто не я крие, а демонстрира чувствата си открито – ръка за ръка с младия благоевградчанин на светски събития.



"Той не иска и да си спомня за модела Карлос! Това е истинската любов – всичко друго е било просто репетиция!", коментират близки до Лорда.



Докато Минчев сияе под родното слънце, Карлос преживява тежко раздялата. Хора от обкръжението му разказват, че британецът е "съсипан“ от внезапния край и не може да повярва, че дългогодишната им връзка е приключила толкова неочаквано.



Както винаги, Евгени Минчев превръща дори личните си драми в медийно шоу – с чувство за стил, с доза ирония и със зрелищен финал, пише "Блиц".