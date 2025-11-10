ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Евгени Минчев скъса с Карлос
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:04Коментари (2)775
©
Светският бомонд отново е разтърсен от любовен трус! Лорд Евгени Минчев — човекът, който винаги знае как да превърне живота си в спектакъл — е развалил годежа си с британския модел Карлос, с когото бе заедно няколко години, пише Luxury Gossip Club.

Раздялата, както може да се очаква от Минчев, е била не просто решителна, а направо драматична и безкомпромисна.

"Край! Времето ти изтече, вече не си моят тип!", казал Лордът на Карлос, според източници от близкото му обкръжение.

С това светският ветеран затвори страницата на една интернационална любовна история, за да отвори нова – с български почерк и благоевградски акцент.

Причината за разлъката се крие в една експресна командировка до Благоевград, която се оказала съдбоносна.

Там Минчев срещнал млад, атлетичен красавец, за когото местните разказват, че има "перфектно тяло и магнетично излъчване“.

Младежът е от заможно семейство с ресторант в града, а срещата между двамата се е случила на светско парти край басейн през лятото.

"Искри хвърчаха още от първия поглед!", споделя очевидец на запознанството.

Новата връзка на Минчев вече не е тайна. Лордът не просто не я крие, а демонстрира чувствата си открито – ръка за ръка с младия благоевградчанин на светски събития.

"Той не иска и да си спомня за модела Карлос! Това е истинската любов – всичко друго е било просто репетиция!", коментират близки до Лорда.

Докато Минчев сияе под родното слънце, Карлос преживява тежко раздялата. Хора от обкръжението му разказват, че британецът е "съсипан“ от внезапния край и не може да повярва, че дългогодишната им връзка е приключила толкова неочаквано.

Както винаги, Евгени Минчев превръща дори личните си драми в медийно шоу – с чувство за стил, с доза ирония и със зрелищен финал, пише "Блиц".


Още по темата: общо новини по темата: 2147
10.11.2025 Георги Тошев с нов успех
10.11.2025 Катето Евро уволни Цитиридис
10.11.2025 Емануела окраде Алисия?
09.11.2025 Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
09.11.2025 Дългове и тежка депресия за успешна наша певица след бизнес провал
09.11.2025 Азис се оказа доста стиснат и претенциозен работодател
предишна страница [ 1/358 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Лордове,модели,благоевградски красавци и темподобни безполезни персони! пе****си сър,най-обикновенни пе****си !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Катето Евро уволни Цитиридис
09:27 / 10.11.2025
Интересен празник е днес
07:56 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Азис се оказа доста стиснат и претенциозен работодател
22:37 / 09.11.2025
7 развенчани мита за шофирането
22:45 / 09.11.2025
Уреди се за "Евровизия"
21:39 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
Бюджет 2026
Наводнени пътни артерии в Пловдив тази сутрин
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: