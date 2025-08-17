ИЗПРАТИ НОВИНА
Евгени Минчев: Боряна Пеевска и съпругът й показаха завидна класа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:58
©
Предлагаме ви седмичния коментар на Евгени Минчев за рубриката "ТелеГАФ“ на в. "Телеграф“.

Ще нарека това модно усилие достойно за награда, но тя няма да бъде в позитивен аспект.

При Камелия се налага изчислението дали повече е облечена, или повече съблечена. Пропорциите в този "спор“ са почти очевидни, а крехкият текстилен отрязък е като шал, през който е изпуснато ренде.

Обувките на попфолк красавицата не ми импонират с нито един елемент от облеченото. Роклята на Глория според мен първоначално е била замислена за украса на стена в лоби бар. Какво е окуражило авторите да я превърнат в рокля, не знам. Виждате ли еднаквите чорапогащи, които разказват попфолкприказка от 90-те...

Облечен ли е Киркоров в тапет от балните зали на Версай, или е на карнавал във Венеция... Всъщност не съм бил там, но съм виждал куклени театри, където по някои клоуни подобни украси са били налични.

Пищната Киркорова карнавалност буди в мен едновременно радост и отчаяние, че не са могли да се добавят още цветове. Тук са съчетани с детска невинност поредица от творения и са създадени условия за живот на пчели и други хвърковати.

Шлейфът, който Филип държи с такава грация, е истинска покривка за кухненска маса, можеща да бъде разположена на брега или да бъде върната откъдето е купена.

Време е някой да посъветва сериозно Графа, чиито сценични дрехи са като на минувач по... Графа.

Трябва малко усърдие и добри съветници, малко вдъхновение и звезден дълг, които в момента май убягват на талантливия изпълнител. Въпреки жегата един джентълмен, особено с недостижимата слава на Графа, не може да се появи така с микрофон пред публика.

Надявам се панталонът да не е бивш тапет в Ловно-рибарския съюз, понеже тук разкривам еленови рога или подобни щампи. Оранжево небето, оранжеви китари и оранжево сетренце. Да сме здрави, както казваше една приятелка.

Любимата ми певица Сантра днес очевидно не е в добро естетическо настроение. Или се подготвя за участие в някоя детска градина и иска да се доближи до манталитета на публиката си, или е имала скучен ден, в който е експериментирала, снимала и неволно публикувала в социалните медии. Питам се дали полата не е била предвидена за брада на Дядо Мраз, а в гримьорната да е станало объркване?

Обеците на добрата ми приятелка са с размера на аплици, но какво да ви кажа, модата вече не е същата. Предписвам самовар (вместо прическа) и две цедки вместо обеци.

Българската красота и стил са отлично представени по света благодарение на дами като д-р Боряна Пеевска. Появата й във висшите светски кръгове на Великобритания я прави посланик на българщината в най-внушителните естетски параметри.

На бал в замъка на лейди Колин Кембъл Боряна и съпругът й показаха завидна класа, съчетавайки шотландските традиции и българската прелест. Пеевска е модната новина на месеца, която бързам да обявя и с която се гордея от името на познавачите.







