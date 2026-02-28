ЗАРЕЖДАНЕ...
Емрах Стораро се оперира
Най-вероятната причина за интервенцията е дългогодишен проблем със запушен нос. Преди време певецът призна, че именно затова говори с характерен носов тембър. "Тембърът ми ще е по-различен, но повече не мога да говоря“, написа той в отговор на въпрос дали умишлено е променил гласа си.
