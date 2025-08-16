ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емблематични обувки излизат от мода
Компанията, която превърна "грозните обувки“ в моден феномен, отчете колосални финансови загуби и прогнозира спад в продажбите, което сигнализира за сериозен обрат в потребителските нагласи и модните тенденции.
През второто тримесечие на годината компанията "Crocs“ е регистрирала загуба преди облагане с данъци в размер на 448,6 милиона долара. Контрастът е огромен спрямо същия период на миналата година, когато фирмата отчете печалба от 296,4 милиона долара.
Като допълнителен знак за тревога, компанията прогнозира, че приходите ѝ през настоящото тримесечие ще се сринат с между 9 и 11 процента на годишна база. Тази новина шокира анализаторите, които са очаквали лек ръст.
Според главния изпълнителен директор Андрю Рийс, една от основните причини е, че американските потребители са станали "много предпазливи“ и купуват все по-малко, притеснени от инфлацията и бъдещите поскъпвания. Освен това, новите американски мита се очаква да намалят приходите на компанията с около 40 милиона долара до края на 2025 г.
Отвъд икономическите фактори обаче, изглежда, че "кроксовете“ просто излизат от мода.
По време на пандемията от коронавирус тези обувки се превърнаха в абсолютен хит заради несравнимия си комфорт и бяха носени дори от световни знаменитости. В последно време обаче се наблюдава мощно завръщане на спортните и атлетични маратонки. Според модни анализатори, тази тенденция вероятно ще се засили още повече заради предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г. и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.
В отговор на кризата, "Crocs“ вече е предприела мерки за икономии, намаляване на складовите наличности и прекратяване на промоционални кампании, за да защити своята рентабилност, пише сайтът jenata.bg.
