|Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
Според Фрейзър, който води предаването Beat The Burglar по BBC, сайтовете за продажба и наем на имоти са се превърнали във виртуални "каталози за пазаруване“ за крадците. Благодарение на публикуваните онлайн видеоразходки, планове на жилища и снимки, престъпниците получават готово "ръководство“ за обира.
"Наричам го онлайн пазаруване. Когато гледате жилище в интернет, често получавате пълна виртуална обиколка и научавате всичко за него“, разказва мъжът.
Един от най-големите капани, за които експертът предупреждава, е табелата "Внимание, зло куче!“. Вместо да плаши, тя често подсказва на крадците, че в дома най-вероятно няма аларма със сензори за движение, тъй като кучето би я задействало постоянно.
Собствениците често сами улесняват обира с дребни пропуски – оставени на видно място ключове, семейни календари с отбелязани дати за почивка или отворени щори, които позволяват на крадците да огледат навиците и имуществото ви.
Майкъл Фрейзър дава няколко ключови препоръки, които могат значително да намалят риска от влизане с взлом:
Затваряйте щорите и пердетата, когато излизате. Това затруднява крадците да надникнат вътре и показва, че мислите за сигурността си.
Никога не оставяйте ключове близо до вратата. Опитните крадци могат да ги издърпат през пощенската кутия с помощта на метален прът.
Подсигурете пощенската си кутия. Монтирайте вътрешна решетка или кутия, за да предотвратите " риболов“ за ключове или поща.
Инвестирайте в здрави брави. Стандартните цилиндрични патрони са слаби и лесно се разбиват. Допълнителните, по-здрави брави обезкуражават престъпниците.
Забравете за резервния ключ под изтривалката. Крадците познават всички обичайни скривалища. По-добре оставете ключ на доверен съсед или приятел.
Бъдете дискретни за отсъствието си. Не споделяйте плановете си за ваканция в социалните мрежи. Ако взимате такси за летището, извикайте го на съседна улица, за да не знаят точния ви адрес. Публикувайте снимки от почивката, едва след като се приберете.
