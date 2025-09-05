ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25Коментари (0)58
©
Всеки иска да защити дома си, но често престъпниците използват шокиращо прости методи, за да набележат следващата си жертва. Това разкрива Майкъл Фрейзър – бивш крадец, превърнал се в експерт по сигурността, който повдига завесата над мисленето на обирджиите, за да помогне на хората да се предпазят, съобщава bTV.

 Според Фрейзър, който води предаването Beat The Burglar по BBC, сайтовете за продажба и наем на имоти са се превърнали във виртуални "каталози за пазаруване“ за крадците. Благодарение на публикуваните онлайн видеоразходки, планове на жилища и снимки, престъпниците получават готово "ръководство“ за обира.

"Наричам го онлайн пазаруване. Когато гледате жилище в интернет, често получавате пълна виртуална обиколка и научавате всичко за него“, разказва мъжът.

Един от най-големите капани, за които експертът предупреждава, е табелата "Внимание, зло куче!“. Вместо да плаши, тя често подсказва на крадците, че в дома най-вероятно няма аларма със сензори за движение, тъй като кучето би я задействало постоянно.

Собствениците често сами улесняват обира с дребни пропуски – оставени на видно място ключове, семейни календари с отбелязани дати за почивка или отворени щори, които позволяват на крадците да огледат навиците и имуществото ви.

Майкъл Фрейзър дава няколко ключови препоръки, които могат значително да намалят риска от влизане с взлом:

Затваряйте щорите и пердетата, когато излизате. Това затруднява крадците да надникнат вътре и показва, че мислите за сигурността си.

Никога не оставяйте ключове близо до вратата. Опитните крадци могат да ги издърпат през пощенската кутия с помощта на метален прът.

Подсигурете пощенската си кутия. Монтирайте вътрешна решетка или кутия, за да предотвратите " риболов“ за ключове или поща.

Инвестирайте в здрави брави. Стандартните цилиндрични патрони са слаби и лесно се разбиват. Допълнителните, по-здрави брави обезкуражават престъпниците.

Забравете за резервния ключ под изтривалката. Крадците познават всички обичайни скривалища. По-добре оставете ключ на доверен съсед или приятел.

Бъдете дискретни за отсъствието си. Не споделяйте плановете си за ваканция в социалните мрежи. Ако взимате такси за летището, извикайте го на съседна улица, за да не знаят точния ви адрес. Публикувайте снимки от почивката, едва след като се приберете.








Още новини от Любопитни новини:
Известна дама с висок пост, но малка власт, идва в село на 5 мину...
22:49 / 04.09.2025
22:49 / 04.09.2025
Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испани...
21:58 / 04.09.2025
21:58 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:25 / 04.09.2025
Google се срина, няколко часа след като получи санкция от 425 мил...
16:11 / 04.09.2025
16:11 / 04.09.2025
Най-щастливият ден за всяка една зодия през септември
13:00 / 04.09.2025
13:00 / 04.09.2025
"Гугъл" спря да функционира
10:30 / 04.09.2025

Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Днес става на 87
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Статистика: