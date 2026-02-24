Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата

© NOVA Възможно е, но е много малко вероятно бъг в системата да е причина за високите сметки за ток тази зима. Това обясни Валентин Колев, председател на УС на Българската браншова камара на енергетиците.



Той обясни как функционира системата и допълни, че КЕВР трябва да поиска информация от разпределителните дружества дали имат драстични изменения в технологичните разходи.



"Потреблението през януари тази зима беше 8100 мегавата. Сравнение с миналата зима е много по-голямо", каза Колев. По-голямо е било само пред зимата на 1988-1989 г. Добавя, че е изненадан от данните на метеоролозите, че зимата не е толкова студена. "Тази зима е значително по-неблагоприятна от миналата. Слънцегреенето е подчертано по-малко. Когато има слънцегреене, особено ако изложението на жилището ви е на юг, то се нагрява и температурата се вдига", обясни пред NOVA експертът.



Той смята, че отклонения в сметките може и да има някъде, но те не са толкова много.



Как харчат климатиците?



Колев обясни, че един инверторен климатик с мощност 24 000 BTU, при 0 градуса консумацията му е 800 вата, а при минус 4-минус 5 градуса става 1600. При минус 10 градуса, ще отиде на максимума.



Валентин Колев обясни още, че през януари е имало между 7 и 10 дни с постоянни отрицателни температури, докато през декември са били 2 дни.