Експерт: Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства приключва
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:58
©
Бумът на изкуствения интелект (ИИ) започва да се усеща директно в джоба на потребителите. Причината: рязко нарасналото търсене на запаметяващи чипове, което води до поскъпване на смартфоните, компютрите и други дигитални устройства.

"Бумът на ИИ и свързаните с него инвестиции в инфраструктурата и в изследователските центрове дават осезаемо отражение на пазара на запаметяващи чипове“, коментира пред Дойче Веле Волфганг Вебер от Съюза на електронната и дигиталната индустрия в Германия.

По думите му анализите от последната година показват ръст от около 50 процента в цените на тези чипове. Засиленото търсене не само удължава сроковете за доставка, но и увеличава себестойността на крайните продукти.

Данните на World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) показват, че през първата половина на 2025 година световният пазар на полупроводници е достигнал 346 милиарда долара (293 милиарда евро) - ръст от 18,9 процента спрямо предходната година.

Прогнозите са още по-впечатляващи: очаква се през 2025 година пазарът да нарасне с 22 процента до 772 милиарда долара (665 милиарда евро), а през 2026 година – с над 25 процента до 975 милиарда долара (827 милиарда евро).

В същото време проучване на International Data Corporation (IDC) очертава възможно поскъпване на смартфоните. Според по-умерения сценарий цените ще се повишат с между три и пет процента, докато песимистичният вариант предвижда увеличение до осем процента.

Изводът на експертите е категоричен: ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства приключва. Според анализите 2026 година може да се окаже повратна - не заради търсенето, а заради проблеми с доставките.

Още в края на януари президентът на Samsung Вон-Джин Ли заяви пред Bloomberg, че "в момента цените растат ежедневно“. Той подчерта, че компанията не желае да прехвърля изцяло по-високите разходи върху потребителите, но призна, че може да се стигне до момент, в който това ще стане неизбежно.

От Apple засега няма официална позиция. Икономически анализатори предполагат, че базовите модели ще запазят цените си, но версиите с по-голям капацитет за съхранение вероятно ще поскъпнат.

Показателен е примерът с iPhone 12 Pro Max и iPhone 17 Pro Max. Ако през 2020 година разходите за запаметяващия чип са съставлявали около осем процента от общата стойност на компонентите при първия модел, то през септември 2025 година при по-новия модел този дял вече достига десет процента. Според експерти той може да нарасне и до 20 процента при продължаващо поскъпване.

На фона на растящите цени пазарът на нови устройства показва признаци на стагнация. Все повече потребители се ориентират към устройства втора употреба.

През юли 2025 година делът на рециклираните устройства достига девет процента от пазара - спрямо пет процента през януари същата година. В сегмента на моделите под 600 евро делът им в онлайн продажбите на някои пазари вече надхвърля 40 процента.

Според пазарни анализатори рециклираните устройства постепенно се превръщат от нишов продукт в значим фактор в индустрията.







