Една от най-впечатляващите фолк звезди изгрява в "Като две капки вода"

© Една от най-впечатляващите фолк звезди – Галена, изгрява в "Като две капки вода“. Голямото начало на "Капките“ стартира със силни емоции и красиви изпълнения. Точно две седмици остават до началото на най-гледаното и обичано шоу в ефира, а по традиция то ще бъде предшествано от благотворителното издание на Нова и УНИЦЕФ – "Като две капки вода за всяко дете“.



Епизодът с водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро обещава много изненади, силни емоции и красиви изпълнения.



"От името на УНИЦЕФ и всички ние, които работим за по-добър живот на децата в България, благодарим на Нова, че отново ни покани да бъдем заедно в едно от най-обичаните предавания във вашия ефир – "Като две капки вода“. Щастливи сме, че зрителите ще имат възможност да се присъединят към една по-голяма кауза. Тази година тя е посветена на подкрепата на родители на малки деца. Всички родители имат нужда от подкрепа, но за родителите на деца с проблеми или с отклонения от нормата, особено в първите години, е много важно да получат по-голяма подкрепа. За това работи и нашата програма "Заедно от началото“, разказва в "Събуди се“ Боряна Гидикова, говорител на УНИЦЕФ България.



Тя споделя, че популярните личности винаги са оказвали голяма подкрепа на каузите, зад които застава УНИЦЕФ. Орлин Павлов, Дарин Ангелов, Дара Екимова, Владимир Зомбори – големият победител от миналия сезон на "Капките“ и много други.



"Галена за първи път ще участва в "Капките“. Тя отвори сърцето си и без да се замисли се съгласи да влезе в образ заедно с много симпатично момиче от група "Бон Бон“ на име Джорджия. Но няма да издавам в кой образ ще влязат те, за да бъде изненада за зрителите“, допълни Боряна Гидикова.



Националният посланик на добра воля на УНИЦЕФ България Поли Генова, както и изпълнителите Деси Добрева и Тома Здравков също ще бъдат част от благотворителния епизод на "Като две капки вода за всяко дете и за всеки родител“.



"Благодарни сме и на продуцентите от Global Films, които ни помогнаха нещата да се случат по възможно най-добрия начин. Поканихме в журито едни от най-ярките личности– голямата певица Йорданка Христова, вдъхновяващата спортистка Ивет Лалова, големият български писател и ярка обществена личност Захари Карабашлиев и продуцентът на шоуто Маги Халваджиян, който традиционно е част от журито на благотворителните епизоди на предаването.“



Тази година всеки глас в подкрепа на любимите двойки в “Като две капки вода за всяко дете" ще помогне на програмата на УНИЦЕФ "Заедно от началото", която осигурява подкрепа за най-малките деца и техните родители. Именно родителите са най-добрите учители за едно дете в неговата естествена среда и могат да му помогнат да преодолее затрудненията в развитието си.



Събраните средства в благотворителното издание ще подкрепят разширяването на програмата “Заедно от началото" в три нови общини в страната. Програмата изгражда знания и умения у родителите, които да помогнат в развитието на детето и преодоляването на неговите затруднения възможно най-рано.



Тази вечер от 20:00 часа зрителите могат да се потопят отново в атмосферата на грандиозния финал на дванадесетия сезон на "Като две капки вода“, който се превърна в исторически телевизионен спектакъл пред повече от 11 000 души публика на живо и безпрецедентен зрителски интерес. В него се включиха и малките таланти от "Бон-бон“, които изпратиха послание за съпричастност към българските зрители с песента "We Are The World“ в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ България. Зрителите могат да подкрепят каузите на УНИЦЕФ в България и тази вечер със смс на 1021 или на dari.unicef.bg.



Боряна Гидикова изказа специална благодарност към зрителите, които от години подкрепят УНИЦЕФ с редовни месечни дарения.