Една от най-големите световни звезди днес става на 34

© Едуард (Ед) Кристофър Шийрън е британски певец, музикант и текстописец. Роден е на 17 февруари 1991 година в Хебдън Бридж, Западен Йоркшър, и израства във Фремлингъм, Съфолк. През 2008 г. се премества в Лондон с цел развитие на музикална кариера. През 2011 г. Шийрън пуска независимо EP "No. 5 Collaborations Project“, което магнетизира вниманието на Елтън Джон и Джейми Фокс.



Следва договор с Asulym Records. Неговият дебютен албум "+“ включва синглите The A Team и Lego House и получава сертификат за петкратен платинен албум в Обединеното кралство. През 2012 г. Шийрън е почетен с две награди Брит за "Най-добър мъжки солов творец“ и за "Пробив в британската музика“. The A Team получава награда Айвър Новело за "Най-добра музикална и лирическа песен“. През 2014 г. става "Най-добър нов творец“ на 56-ите награди Грами.



Популярността на Шийрън в чужбина се натрупва от 2012 г. нататък. В САЩ взима участие в четвъртия студиен албум на Тейлър Суифт – Red – и пише песни за Уан Дайрекшън. The A Team е номинирана за "Песен на годината“ на церемонията по връчване на наградите Грами през 2013 година, и изпълнява песента там в дует с Елтън Джон. Голяма част от 2013 година посвещава на турнета в Северна Америка, както и като подгряващ музикант за The Red Tour на Суифт.



През есента на 2013 г. прави три тотално разпродадени представления в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, където е хедлайнер. Неговият втори студиен албум носи името "x“ (чете се като английската дума multiply, т.е. "умножено“), който на 23 юни 2014 г. става достояние на пазара. Той достига номер 1 в Класацията на британските албуми, както и в Билборд 200 в САЩ.



През 2015 г. "x“ получава награда Брит за "Най-добър британски албум на годината“ и е номиниран за Албум на годината на 57-ите ежегодишни награди Грами. Като част от световното турне, с което популяризира "x“, Шийрън свири на три концерта в лондонския стадион Уембли през юли 2015 г., като това са най-солидните му самостоятелни представления в музикалната му кариера.



Песента "Make It Rain“ (в превод – "Нека вали“) на Шийрън, кавър на Фой Ванс, е финална в сериала Синовете на анархията (Sons of Anarchy; 2008 – 2014). През август 2020 се ражда дъщеря му – Лира Антарктика Сийборн Шийрън.