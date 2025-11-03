Една от най-добрите ни банкерки е родена днес, никой не знае на колко става

© Диана Митева е родена в Чирпан на з ноември, годината на раждане обаче е неизвестна. След завършване на Английската езикова гимназия в Пловдив продължава образованието си в Университета за национално и световно стопанство, където получава магистърска степен по макроикономика.



Диана Митева има повече от 30 години опит на управленски позиции в банковия сектор. От октомври до януари 2023 г. тя е член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Банка ДСК". Под нейно ръководство са извършени редица проекти, свързани с частното банкиране и банкирането на дребно.



Носител на унгарската награда “Андраш Фай" и два пъти е удостоявана с отличието “Банкер на годината" – през 2009 г. и 2017 г. Диана Митева е лауреат на наградата за банково управление “Атанас Буров" и е кавалер на Националния орден за заслуги на Франция.



От април 2021 г. до април 2023 г. е председател на Асоциацията на банките в България.