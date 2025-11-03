ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Една от най-добрите ни банкерки е родена днес, никой не знае на колко става
Диана Митева има повече от 30 години опит на управленски позиции в банковия сектор. От октомври до януари 2023 г. тя е член на управителния съвет и изпълнителен директор на "Банка ДСК". Под нейно ръководство са извършени редица проекти, свързани с частното банкиране и банкирането на дребно.
Носител на унгарската награда “Андраш Фай" и два пъти е удостоявана с отличието “Банкер на годината" – през 2009 г. и 2017 г. Диана Митева е лауреат на наградата за банково управление “Атанас Буров" и е кавалер на Националния орден за заслуги на Франция.
От април 2021 г. до април 2023 г. е председател на Асоциацията на банките в България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобряв...
10:47 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 годи...
09:37 / 03.11.2025
Прекрасна наша актриса днес става на 43
08:56 / 03.11.2025
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото...
11:50 / 02.11.2025
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:07 / 02.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS