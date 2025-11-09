ИЗПРАТИ НОВИНА
Една от най-често употребяваните билки за високо кръвно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:04Коментари (0)204
©
Хипертонията е хронично състояние на трайно повишено артериално кръвно налягане (над ~140/90 mmHg). Причините са комплексни (генетична предразположеност, затлъстяване, стрес, солена диета, липса на физическа активност и др.). Хипертонията е водещ рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания – годишно причинява около 16.5% от смъртните случаи в света. Около 1.5 милиарда възрастни (29% от населението) страдат от хипертония към 2025 г.

Без своевременно лечение тя води до инсулти, инфаркти и други усложнения.

Важно е да се отбележи, че хипертонията изисква поставяне на лекарска диагноза и контрол. Лечението по правило включва конвенционални лекарства (диуретици, ACE-инхибитори, бета-блокери и др.), които често имат странични ефекти. Билковата терапия може да допълва конвенционалното лечение, но не трябва да се прилага самостоятелно или без консултация със специалист.

Кои са най-често използваните лечебни растения при хипертония?

Чесън (Allium sativum): Една от най-често употребяваните билки за високо кръвно. Съдържа алицин – съединение, което причинява разширяване на кръвоносните съдове. Чесънът се консумира суров или под формата на екстракт/добавки. Много рандомизирани проучвания показват, че чесънът значително понижава кръвното налягане. Мета-анализ на 12 клинични проучвания установява средно понижение на систолното кръвно с ~8.3 mmHg и на диастолното – с ~5.5 mmHg при хипертоници. Главичките чесън се прибират есента, почистват се и се използват прясно или изсушени.

Глог (Crataegus spp.): Използват се цветчетата (събирани пролетта) и плодовете (есента) на глога. Тази билка е добре позната сърдечносъдова добавка – има лек вазодилатиращ ефект и подобрява сърдечната функция. Мета-анализ показва, че приемът на екстракт от глог в продължение на няколко месеца понижава систолното кръвно средно с около 6.6 mmHg. Употребява се под формата на чай, тинктура или таблетки, предаде Puls.bg.

Каркаде (Hibiscus sabdariffa): Чаятот каркаде представлява чай от сушени чашелистчета на растението хибискус (популярен в Азия и Африка). Цветовете се берат след цъфтежа (лятно време) и се изсушават. Редовната консумация на каркаде е свързана с понижаване на систоличното, и диастоличното налягане. Клиничен мета-анализ установява, че при пациенти с лека до умерена хипертония, предимно при пациенти в начална фаза, каркаде намалява средното артериално налягане с ~6.7/4.4 mmHg спрямо плацебо. Чаят от каркаде може да се пие ежедневно – както топъл, така и студен.

Маточина (Melissa officinalis, лимонова мента): Изключително позната и използвана билка в България. Използва се предимно заради седативния й ефект. Събира се по време на пълен цъфтеж (лепкави листа и цветове) и се употребява като чай. Освен успокояващо действие, има леко понижаващ ефект върху кръвното налягане. Клинично изпитване показва, че 4-седмичен прием на маточина (1,2 g/ден) значително снижава както систолното, така и диастолното кръвно при хипертоници. Вероятно ефектът е свързан с комбинирано действие – успокояване на нервната система и разширяване на съдовете. Маточината се приготвя като запарка от 1–2 чаени лъжички сушена билка за чаша.

Всеки пациент трябва да обсъди приема на билки с лекар. Билковите препарати обикновено имат по-меко действие от конвенционалните лекарства и помагат постепенно, като допълнение към терапията. При всички случаи билките се събират в подходящото време (например цветове при цъфтеж, корени – късна есен) и се приготвят според традиционните рецепти (запарки, настойки, екстракти), като се следят препоръчителни дози и възможни взаимодействия.







