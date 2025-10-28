ИЗПРАТИ НОВИНА
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:06Коментари (0)1026
© Bulfoto
Родена е на 28 октомври 1970 година. Тя е трети брак на олигарха Николай Банев - Евгения Генчева, по-късно Банева. Преди това работи като негова секретарка.

Родът й води началото си от старозагорското село Колена, а баба й Тона е била доста колоритна местна фигура. 

Евгения е дъщеря на отговорен номенклатурен кадър при социализма – баща й е бил директор на комбинат "Загорка", а също така и фактор в ОК на БКП.

Тя е завършила английска гимназия, има диплома по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е специализирала във Франция икономика и търговия на виното.

От Евгения олигархът има три деца. Първата е дъщерята Теодора, родена през 2005 г. и близнаците Изабела и Мартин, родени през 2009 г.

Николай и Евгения Баневи бяха арестувани на 26 октомври 2018 г. на летището във френския курортен град Ница. Срещу семейството бяха повдигнати обвинения за извършване на данъчни престъпления, пране на пари и незаконно притежание на оръжие. Евгения Банева е обвинена като помагач в престъпната дейност.

Прокуратурата твърди, че групата е функционирала с цел укриване на данъци и източване на средства чрез сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

