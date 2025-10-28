Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх

© Bulfoto Родена е на 28 октомври 1970 година. Тя е трети брак на олигарха Николай Банев - Евгения Генчева, по-късно Банева. Преди това работи като негова секретарка.



Родът й води началото си от старозагорското село Колена, а баба й Тона е била доста колоритна местна фигура.



Евгения е дъщеря на отговорен номенклатурен кадър при социализма – баща й е бил директор на комбинат "Загорка", а също така и фактор в ОК на БКП.



Тя е завършила английска гимназия, има диплома по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е специализирала във Франция икономика и търговия на виното.



От Евгения олигархът има три деца. Първата е дъщерята Теодора, родена през 2005 г. и близнаците Изабела и Мартин, родени през 2009 г.



Николай и Евгения Баневи бяха арестувани на 26 октомври 2018 г. на летището във френския курортен град Ница. Срещу семейството бяха повдигнати обвинения за извършване на данъчни престъпления, пране на пари и незаконно притежание на оръжие. Евгения Банева е обвинена като помагач в престъпната дейност.



Прокуратурата твърди, че групата е функционирала с цел укриване на данъци и източване на средства чрез сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства.