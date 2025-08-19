Една легенда днес става на 58

© Личен празник днес отбелязва един от големите любимци на привържениците на Ботев (Пловдив) от края на миналия век - Борис Хвойнев. Бившият голмайстор на "канарчетата" навършва 58 години.



Борис Хвойнев е роден на 19 август 1967 година в Смолян и започва да тренира футбол в родния си град при Николай Колев. На 13 години е приет в Спортното училище в Пловдив, в паралелката на Тракия, като негов треньор е Димитър Креснянски.



Ето как популярната специализирана страница "Голове, метри, секунди" описва кариерата на рожденика:



Дебютът му за мъжкия тим е още на 18 - през сезон 1985/1986 година. Носи екипа на Жълто-черните (с кратки прекъсвания) до 2000 година, като любопитно е, че покрай баща си, като малък той е привърженик на другия голям пловдивски клуб - Локомотив. Боготвори Христо Бонев, Зико и Мишел Платини...



Нападател с модерно виждане и чудесен поглед върху играта и чувство за комбинативност. Многократен призьор в първенството, автор на редица паметни за привържениците на Канарчетата попадения, сред които няколко след виртуозни задни ножици.



Вицешампион през 1986 година, носител на бронзов медал през 1985, 1987, 1988, 1993, 1994 и 1995 година. За Ботев записва 263 мача в "А" група, в които реализира 75 гола и се нарежда на осма позиция сред стрелците във вечната клубна ранглиста.



През есента на 1992 година Хвойнев носи екипа на ЦСКА, но следващата пролет се завръща в Ботев и е с основен принос за класирането на отбора за финала в турнира за Купата на България. Разписва се при победата с 3:0 над Левски в реванша от полуфиналите в надпреварата.



През сезон 1995/1996 година се подвизавава в Локомотив (София). За кратко защитава цветовете и на Марица. Зад граница играе за кипърския Алки, както и за малтийския Ла Валета, с който става шампион през 1999 година.