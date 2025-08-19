ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Една легенда днес става на 58
Борис Хвойнев е роден на 19 август 1967 година в Смолян и започва да тренира футбол в родния си град при Николай Колев. На 13 години е приет в Спортното училище в Пловдив, в паралелката на Тракия, като негов треньор е Димитър Креснянски.
Ето как популярната специализирана страница "Голове, метри, секунди" описва кариерата на рожденика:
Дебютът му за мъжкия тим е още на 18 - през сезон 1985/1986 година. Носи екипа на Жълто-черните (с кратки прекъсвания) до 2000 година, като любопитно е, че покрай баща си, като малък той е привърженик на другия голям пловдивски клуб - Локомотив. Боготвори Христо Бонев, Зико и Мишел Платини...
Нападател с модерно виждане и чудесен поглед върху играта и чувство за комбинативност. Многократен призьор в първенството, автор на редица паметни за привържениците на Канарчетата попадения, сред които няколко след виртуозни задни ножици.
Вицешампион през 1986 година, носител на бронзов медал през 1985, 1987, 1988, 1993, 1994 и 1995 година. За Ботев записва 263 мача в "А" група, в които реализира 75 гола и се нарежда на осма позиция сред стрелците във вечната клубна ранглиста.
През есента на 1992 година Хвойнев носи екипа на ЦСКА, но следващата пролет се завръща в Ботев и е с основен принос за класирането на отбора за финала в турнира за Купата на България. Разписва се при победата с 3:0 над Левски в реванша от полуфиналите в надпреварата.
През сезон 1995/1996 година се подвизавава в Локомотив (София). За кратко защитава цветовете и на Марица. Зад граница играе за кипърския Алки, както и за малтийския Ла Валета, с който става шампион през 1999 година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Един от най-известните българи днес стана на 54!
19:55 / 18.08.2025
Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"
12:22 / 18.08.2025
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025
Ето ги доведените деца на Преслава и Емилия
14:32 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS