Един от най-великите остаря с още една година
Групата впоследствие постига световен успех през 70-те години с концептуалните албуми The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. Въпреки че основният инструмент на Роджър Уотърс е бас китарата, той също експериментира със синтезатори, лууп и използва ритъм китари в записите и в концертите. Поради творческите различия в рамките на групата Роджър Уотърс напуска "Пинк Флойд“ през 1985 г. и започва съдебна битка с останалите членове за бъдещото използване на името и материалите на групата.
Спорът е решен в съда през 1987 г., и изминават близо осемнадесет години, преди той отново да свири с останалите, които запазват името "Пинк Флойд“. Смята се, че считано до 2010 г., групата е продала над 200 милиона екземпляра от своите албуми по целия свят, включително 74,5 милиона екземпляра в САЩ.
