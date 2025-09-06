Един от най-великите остаря с още една година

© Джордж Роджър Уотърс е английски музикант, певец, текстописец и композитор. Той е основател и член на прогресив рок групата "Пинк Флойд“, изявявайки се като басист и ковокалист. След напускането на Сид Барет през 1968 г. Уотърс става автор на популярните песни на групата, както и основен автор и концептуален лидер. Роден е на 6 септември 1943 г.



Групата впоследствие постига световен успех през 70-те години с концептуалните албуми The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. Въпреки че основният инструмент на Роджър Уотърс е бас китарата, той също експериментира със синтезатори, лууп и използва ритъм китари в записите и в концертите. Поради творческите различия в рамките на групата Роджър Уотърс напуска "Пинк Флойд“ през 1985 г. и започва съдебна битка с останалите членове за бъдещото използване на името и материалите на групата.



Спорът е решен в съда през 1987 г., и изминават близо осемнадесет години, преди той отново да свири с останалите, които запазват името "Пинк Флойд“. Смята се, че считано до 2010 г., групата е продала над 200 милиона екземпляра от своите албуми по целия свят, включително 74,5 милиона екземпляра в САЩ.