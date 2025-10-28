ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един гений на 70
Гейтс е известен с успехите си в бизнеса и с активната си филантропска дейност, чрез фондация "Бил и Мелинда Гейтс,“ която се фокусира върху глобални проблеми като здравеопазване и образование. Неговата визия и иновации са оказали дълбоко влияние върху съвременните технологии и обществото.
Бил Гейтс е роден в Сиатъл. Семейството му е заможно и има дълги години опит и връзки в бизнеса и политиката – неговият прадядо е бил кмет, дядо му е бил вицепрезидент на националната банка, а баща му Хенри Гейтс е известен адвокат. Гейтс показва своите възможности още в началното училище, където изненадва преподавателите си със своите научни познания и особено с математическите си възможности.
Родителите му виждат неговия талант и решават да го пратят в престижното сиатълско частно училище "Лейксайд“, като искат той да развие своята заложба там. Тази тяхна стъпка има голямо значение за Бил Гейтс, защото именно там той се среща за първи път с компютрите.
