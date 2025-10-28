ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Един гений на 70
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:16Коментари (0)407
©
Бил Гейтс е американски програмист и бизнесмен, роден на 28 октомври 1955 г. Той е съосновател на Microsoft Corporation, компанията, която революционизира компютърната индустрия с разработването на операционната система Windows и множество софтуерни приложения.

Гейтс е известен с успехите си в бизнеса и с активната си филантропска дейност, чрез фондация "Бил и Мелинда Гейтс,“ която се фокусира върху глобални проблеми като здравеопазване и образование. Неговата визия и иновации са оказали дълбоко влияние върху съвременните технологии и обществото.

Бил Гейтс е роден в Сиатъл. Семейството му е заможно и има дълги години опит и връзки в бизнеса и политиката – неговият прадядо е бил кмет, дядо му е бил вицепрезидент на националната банка, а баща му Хенри Гейтс е известен адвокат. Гейтс показва своите възможности още в началното училище, където изненадва преподавателите си със своите научни познания и особено с математическите си възможности.

Родителите му виждат неговия талант и решават да го пратят в престижното сиатълско частно училище "Лейксайд“, като искат той да развие своята заложба там. Тази тяхна стъпка има голямо значение за Бил Гейтс, защото именно там той се среща за първи път с компютрите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес навършва 61 години
13:02 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ Сопот
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: