Джъстин Бийбър с истерична реакция за годежа на Селена Гомес

© Голямото изявление на Селена Гомес в сряда предизвика фурор в интернет, след като звездата обяви годежа си с музикалния продуцент Бени Бланко.



Много знаменитости поздравиха актрисата от Only Murders in the Building и нейния годеник.



Сред тях беше и съпругата на Джъстин Бийбър - Хейли, която хареса поста. Този фин акт на насърчение идва в контекст, често рамкиран от обществени спекулации за напрежението между двете жени. Припомняме, че преди това Гомес излизаше с Джъстин Бийбър под голямо обществено внимание.



Междувременно това, което изненада феновете в социалните мрежи, беше реакцията на певеца на Baby на новината.



Потребител на X, бивш Twitter, сподели екранна снимка на туит от акаунта на Джъстин, който гласи: "СВОБОДЕН СЪМ!!!! НАЙ-ЛОШОТО ИЗЖИВЯВАНЕ ОТ МОЯ СКАПАН ЖИВОТ"



"Джъстин има дете от друга жена, но все още привлича внимание с коментари за бившата си", написа потребител под поста.



Друг написа: "Хейли Бийбър си каза "СЛАВА БОГУ, ЧЕ СМЕ СВОБОДНИ"



Връзката на Селена и Джъстин продължи в периода 2011 г. - 2017 г. През 2018 г. музикалният изпълнител се ожени за основателя на Rhode Хейли Болдуин (сега Бийбър).



Въпреки раздялата между Джъстин и Селена, много фенове продължават да публикуват снимки на бившата двойка и дори стигат до "тормоз" на Хейли и отправяне на смъртни заплахи. Тогава Селена трябваше да се намеси и да направи изявление, казвайки на феновете да спрат да изпращат омраза.



Предполагаемият туит на Джъстин се оказа хит заради постоянната онлайн омраза и факта, че много фенове все още не могат да преодолеят раздялата на бившата двойка.



Оказва се обаче, че туитът е просто пародия, направена от фен акаунт, а не действително изявление на певеца.