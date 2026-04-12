Срещата между легендарния член на The Beatles Джордж Харисън и българската певица Янка Рупкина остава един от най-емоционалните и малко известни моменти в историята на световната музика. Поводът е концертът “Balkana: The Music of Bulgaria", изнесен в Royal Festival Hall на 21 юни 1988 г., след който Харисън е заснет зад кулисите заедно с Рупкина.

Още преди това събитие Харисън не крие възхищението си от българската вокална традиция и по-специално от женските хорове, известни като "Мистерията на българските гласове“.

"Българският хор е вид музика, която никога не достига до много хора, защото никой не би си я пуснал ей така. Същевременно мисля, че светът би бил много по-добър, ако всички я слушаха.“

Самият Харисън описва по-късно музиката като една от любимата ми музики, допълвайки в интервю за Wogan:

"Моята любима музика в момента е този български хор. Нарича се "Мистерията на българските гласове“ и е изключително брилянтно вокално изпълнение, наистина е много красиво“, споменва приживе Джордж Харисън пред изданието Wogan,

Оливия Харисън също потвърждава интереса на съпруга си към българската музика:

"Българският хор - той ги обожаваше. Всъщност те идваха и веднъж свириха за нас в нашия дом в Friar Park“ казва Оливия Харисън прд NPR Fresh Air

За Янка Рупкина срещата има дълбоко лично значение. Тя си спомня концерта в Royal Festival Hall като незабравим момент:

"За мен незабравим момент беше нашият концерт в Royal Festival Hall в Лондон, когато Джордж Харисън дойде с приятели от Калифорния. Това беше изключително емоционална среща - един от Бийтълс беше дошъл да слуша мен и нашите български народни песни“, казва Янка Рупкина в интервю за The Anglo Balkan Blog.

Plovdiv24.bg припомня, че на 7 април Янка Рупкина почина след продължително боледуване. На 4 април тя бе изписана от болница в тежко състояние.

Рупкина ще бъде запомнена с мощен глас, възпял "Калиманку Денку“ и редица знакови песни за странджанския край и българския фолклор. С трио "Българка“ тя печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят.