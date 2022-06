Дженифър Лопес има с какво да се похвали

© Дженифър Лопес ще бъде почетена за своите постижения в кино и телевизионната индустрия на филмовите и телевизионни награди на MTV, съобщава Асошиейтед прес.



Актрисата и певица ще получи наградата "Поколение“ (Generation) в неделя в Санта Моника, Калифорния. Призът се връчва на актьори, чийто принос както във филми, така и в телевизионни превъплъщения, ги превръща в популярни имена.



В предишни години носители на приза са били Скарлет Йохансон, Дуейн Джонсън -Скалата, Том Круз, Сандра Бълок, Робърт Дауни младши, Крис Прат, Уил Смит и Рийз Уидърспун.



Дженифър Лопес пробива в шоубизнеса като танцьорка в телевизионната поредица "In Living Color". Актьорската й кариера стартира с главна роля в "Селена“ през 1997 г. Участва в продукции като "Анаконда“, "Извън контрол“, "Сватбеният агент“, "Да свалиш Уолстрийт“. Последният й филм е "Омъжи се за мен“, предава "Телеграф".



На 14 юни 52-годишната актриса ще представи и новия си документален проект "Halftime“, който ще бъде излъчен по "Нетфликс“. Филмът се фокусира върху втората половина от кариерата й и разкрива основните етапи, през които преминава, за да се превърне в световна знаменитост.



Като певица Лопес има забележителен успех с множество хитове и албуми. Дебютира през 1999 г. с "On the 6“, който се превръща в световен хит и оглавява "Билборд 100“ с песни като "If You Had My Love“, "All I Have“ и ремиксите на "I'm Real'' и "Ain't It Funny“.



През 2020 г. Лопес и Шакира направиха забележително шоу на полувремето на Супербоул.



Филмът "Спайдърмен: Няма път към дома“ е фаворитът на филмовите и телевизионни награди на MTV със седем номинации. Следват "Еуфория“ на HBO с шест номинации и "Батман“ с четири. Актьорът Джак Блек ще получи наградата "Комедиен гений“.



Актрисата Ванеса Хъджинс ще е водеща на церемонията, която ще се излъчва на живо.