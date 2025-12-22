ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Две от тризначките молят за помощ Доналд Тръмп
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:19Коментари (0)975
©
Две от известните в цяла България тризначки Вяра и Надежда (без Любов) искат помощ от президента на САЩ Доналд Тръмп. Те искат от него да ги спаси от живота на бездомници в Лондон.

Те пуснаха видео, в което се обръщат към президента на САЩ:

"Молим Доналд Тръмп да ни помогне, защото ние сме американски граждани. От 6 години живеем на улицата и се сблъскваме с агресия. Сравняват ни с индийците, а ние нямаме нищо общо с тях", споделят Вяра и Надежда. "Тази държава - Великобритания, е в окаяно състояние. Много Ви молим да ни помогнете".

Припомняме, че две от близначките от години живеят във Великобритания, като се издържат с просия. те се изпокараха с третата си сестра - Любов, която се радва на спокоен живот и прекрасно семейство.

"Нямаме постоянен адрес, заради това никой не ни дава работа. Живеем от милостта на хората", споделя Вяра.

"Англия не помага, няма кой да ни подаде ръка", добавя Надежда.

"Ние сме сестри. Не сме скарани. Не желая хората да ни настройват една срещу друга".


Още по темата: общо новини по темата: 2702
22.12.2025 »
22.12.2025 »
22.12.2025 »
22.12.2025 »
22.12.2025 »
22.12.2025 »
предишна страница [ 1/451 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
Лекари посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:03 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
14:51 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
18:09 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
09:49 / 20.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Цънцарова аут от bTV
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Избор на председател на БОК
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: