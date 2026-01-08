ЗАРЕЖДАНЕ...
|Две ергенки се изложиха в "Черешката на тортата"
"Не се възмущавам от това, че той ѝ помага. Далеч не ми е нещото, което не мога да приема. Аз не мога да приема как някои жени просто са готови да съществуват в къщата, без да работят, без да дават нищо от себе си, освен масата да е направена и да е сложила ракията, салатата и каквото и да е", заяви Валерия пред всички.
Това възмути Венета Костова и тя се почувства като неканен гост в собствения си дом.
Другите участници опитаха да успокоят ситуацията и да призоват Валерия да спре:
"Мисля, че всички знаем каква е ситуацията на Венета. Просто явно не всеки ще застане и ще каже собственото си мнение. А Венета е ясно, че няма да си го признае пред камера", каза Валерия сама пред камерите.
"Извинявам се много, обаче Валерия е изключително невъзпитана. Това е неморално от всякаква гледна точка. Да се повдигат такива лични неща и ненормални въпроси според мен", отговори Венета.
