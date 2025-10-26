Дъщерята на Фатик замина

© Щерката на легендарният Филип Найденов-Фатик се сбогува с Европа и вече е на ново приключение в Съединените щати.



В последните часове Александра Тюркмен сподели първата си снимка от Ню Йорк в социалните мрежи, придружена с краткото и емоционално съобщение: "NYC, baby".



Снимката, публикувана в профила на Александра показва, че младата дама е изпълнена с ентусиазъм и готова за нови преживявания в един от най-динамичните градове в света.



Феновете бързо реагираха на публикацията, поздравявайки я за смелостта да започне ново приключение далеч от родния континент. Засега не е ясно какви са плановете ѝ в Ню Йорк, пише "България Днес".