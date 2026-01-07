ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъщерята на Анелия с потресаваща визия
Лавината от реакции е провокирана от външния вид на наследничката на изпълнителката, която изглежда по-възрастна от майка си на снимката. Според мнозина - основно заради силно подчертаните и издути устни.
Тежки квалификации се редуват и в коментарите под поста, от които става ясно, че "много тунингована, нищо естествено", "изкуствена и студена визия", "младо момиче, обезобразено".
Други потребители пък отбелязват с ирония, че Анелия изглежда по-естествена и по-млада от дъщеря си, което още повече подхранва дискусията. И я нападат, че като майка не е трябвало да позволява това да се случва с дъщеря й Ивон
