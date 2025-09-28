ИЗПРАТИ НОВИНА
Държавата, в която е позволено да живеят само мъже
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:52
На около 400 километра от София, до скалистия полуостров Атон в Северна Гърция, се намира автономната монашеска държава, където от векове имат право да живеят единствено мъже. Известен като духовното сърце на Източното православие, Атон е обособен като монашеска общност още през 1054 г., но монаси са се заселвали по тези земи още от IV век, пише Express, цитиран от businessnovinite. 

Макар формално да се намира в Гърция, Атон разполага със собствено управление, правила и административна структура. Достъпът до Света гора е силно ограничен и се допуска единствено за мъже – поклонници и посетители. Мястото е известно и с прозвището "Градината на Богородица“, което се свързва с древното вярване, че тя е благословила тази земя. Това обяснява забраната за присъствие на жени, включително повечето женски животни, с изключение на котките, които се използват за контрол на гризачи.

Обхващащ територия от около 33 000 хектара, полуостровът е покрит с гъста растителност и кестенови гори. Върху този пейзаж са разпръснати 20 манастира и множество отшелнически килии и скитове, където монасите живеят в изолация, посветени на молитва, ръчна работа, земеделие и опазване на ръкописи и икони – традиции, запазени от векове насам.

Достъпът до Атон е подложен на стриктен контрол – ежедневно се допускат максимум 100 православни и само 10 неправославни мъже, а присъствието на жени е забранено вече над столетие. Всеки посетител трябва да получи специално разрешение, наречено диамонитирион. Манастирите на Атон са напълно самодостатъчни – произвеждат собствена храна и продукти, като се грижат и за духовното възпитание на новопристигащите.

През 1988 г. Атон е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, като признание за неговото духовно значение и богатото културно наследство – безценни ръкописи, реликви и икони, съхранявани в манастирски библиотеки и архиви, повечето от които остават недостъпни за широката публика. Макар да е част от Европейския съюз, Света гора има специален статут, защитен още при присъединяването на Гърция към ЕС през 1981 г., което ѝ позволява да запази своята политика на изключителен достъп само за мъже.

Днес на Атон живеят около 2000 монаси, идващи не само от Гърция, но и от Русия, България, Сърбия, Румъния и други православни държави. Техният начин на живот остава непроменен – отдаден на вярата, смирението и служенето чрез духовна и физическа работа.







