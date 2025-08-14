ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драма в семейството на Джо Байдън
Според изданието 44-годишната жена е внесла официални документи за прекратяване на брака, сключен през 2012 г.
Двамата с Крейн се венчаха в римокатолическата църква "Св. Йосиф" в Грийнвил, Делауеър, като церемонията съчета католическите традиции на булката и еврейските ритуали на младоженеца. До олтара Ашли бе придружена от баща си, който тогава сподели пред списание People, че е "репетирал" момента, за да се справи "блестящо".
"Развълнуван съм да видя малкото си момиченце като булка", каза Байдън.
Наскоро в профила си в Инстаграм Ашли публикува кадър, придружен от песента "Freedom" на Бионсе и мнозина го приеха като символичен намек за развода. Постът бе изтрит малко по-късно.
