|Доскоро я носеха на ръце, а днес пътува с трамвай
Моделката си навлече гнева на феновете си (колкото ги има), като обяви публично, че повече няма да каже и дума за връзката си с Даниел Петканов безплатно. Тоест тя иска пари, за да говори за взаимоотношенията си с Лудия репортер, което е върховна наглост.
Алчността на Глория обаче донякъде не е изненадваща. След раздялата с бизнесмена Методи Велинов тя изпитва големи трудности с парите. Цели 8 години Методи я носеше на ръце, но отскоро трябва да се оправя сама, и то с малко дете на ръце, което очевидно за нея е непосилна задача, пишат от "Уикенд".
Петкова живее под наем с дъщеря си Анабел, а наскоро Даниел Петканов, с когото се залюби на снимките на "Трейтърс" по Би Ти Ви, се пренесе при тях. Синът му от брака му с Александра Богданска Габриел е през половината месец при баща си, така че може да се каже, че и той живее при тях.
Доходите и на двамата варират на около 5000 лв., но очевидно не им стигат и ламтят за още. Затова са решили да продадат любовта си и по този начин на Глория да не й се наложи да пътува повече с градския транспорт. Неотдавна тя е била забелязана да води дъщеря си на училище с трамвая, което може би я комплексира, защото се мисли за голямата работа, а не е.
