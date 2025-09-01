ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
"Мляко, млечни продукти, месо, риба и яйца са четирите животински белтъчни храни, от които ние имаме много голяма потребност, за да сме здрави. Мляко - млечни продукти, т.е. киселото мляко, извара, сирене, кашкавал, са носители на калций, но нямат желязо. Желязото за кръвотворението, за имунните тела, идва от месото, жълтъка на яйцето и рибата. И те имат съдържание на желязо, което е 20% използваемо от човешкия организъм“, посочи експертът.
"Като му се добави витамин С добавка, салати, зеленчукови или някакви плодове, богати на витамин С, като цитрус и киви, става 50%. Растенията и целият растителен свят като количество съдържат желязо. Знаем - коприва, лапат, спанак, киноа, леща имат желязо. Но то е 5-7% усвоимо, защото останалото количество е в химически съединения с фетинова киселина и се излъчва с фекалната маса, не се използва. Като му се сложи витамин С, а самата коприва има витамин С, става 17-19% усвоимо. Ето защо те са ни потребни. Обаче - когато ги няма, това не е проблем“, отбеляза д-р Байкова.
"През бедните години, когато ние българите сме минавали всякакви исторически периоди - оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб. Зърнена и бобова храна правят една структура на белтъците, подобна на месото. Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа. Става структурата на месото. И с голяма зеленчукова гарнитура - в никакъв случай няма да страдаме“, посочи тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нова скандална водеща в "Преди обед", Зейнеб и Франциска - аут
09:43 / 01.09.2025
Над 400 евро само за ферибот, дори и гърците вече изоставят собст...
09:13 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
08:58 / 01.09.2025
Родена е на днешния ден преди 69 години, никой не знае цялото й и...
08:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същ...
20:23 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
15:34 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS