Доказаха, че мозъкът може да старее по-бързо от тялото

© Международен изследователски екип откри нови доказателства, че определен вид хранителен режим може директно да повлияе на стареенето на мозъка. Това предаде "Синхуа", цитирайки съобщение на израелския университет "Бен Гурион“, предава БТА.



В едно от най-мащабните проучвания за това как видът диета се отразява на мозъка, публикувано в списанието Clinical Nutrition, учените са проследили близо 300 души в продължение на 18 месеца. Те са използвали данни от изследвания на мозъка и кръвни тестове.



Участниците в експеримента са били разделени в три групи с различни хранителни диети, включително една, която е следвала т.нар. средиземноморска диета, богата на чай, орехи и растението манкай, считано за суперхрана. Според резултатите от експеримента мозъкът може да старее по-бързо от тялото, особено при хора с диабет, високо кръвно налягане или възпаления. Това допринася за проблеми с паметта и предизвиква заболявания, сред които болестта на Алцхаймер, констатират експертите.



Проучването установи, че тези от участниците, които са избрали средиземноморската хранителна диета, са демонстрирали по-бавно стареене на мозъка и по-ниски нива на протеини, свързвани често с възпаления, предизвикващи загуба на паметта. Специалистите са на мнение, че тези открития биха могли да доведат до прилагането на опростени кръвни тестове за мониторинг на здравето и да демонстрират как храненето може да помогне за забавяне на стареенето на мозъка, поясняват от Синхуа.