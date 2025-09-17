ЗАРЕЖДАНЕ...
Доказаха, че мозъкът може да старее по-бързо от тялото
В едно от най-мащабните проучвания за това как видът диета се отразява на мозъка, публикувано в списанието Clinical Nutrition, учените са проследили близо 300 души в продължение на 18 месеца. Те са използвали данни от изследвания на мозъка и кръвни тестове.
Участниците в експеримента са били разделени в три групи с различни хранителни диети, включително една, която е следвала т.нар. средиземноморска диета, богата на чай, орехи и растението манкай, считано за суперхрана. Според резултатите от експеримента мозъкът може да старее по-бързо от тялото, особено при хора с диабет, високо кръвно налягане или възпаления. Това допринася за проблеми с паметта и предизвиква заболявания, сред които болестта на Алцхаймер, констатират експертите.
Проучването установи, че тези от участниците, които са избрали средиземноморската хранителна диета, са демонстрирали по-бавно стареене на мозъка и по-ниски нива на протеини, свързвани често с възпаления, предизвикващи загуба на паметта. Специалистите са на мнение, че тези открития биха могли да доведат до прилагането на опростени кръвни тестове за мониторинг на здравето и да демонстрират как храненето може да помогне за забавяне на стареенето на мозъка, поясняват от Синхуа.
