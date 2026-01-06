ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Днес става на 91, има три сватби със Симеон Втори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:32Коментари (0)531
©
Маргарита Гомес-Асебо и Сехуела Сакскобургготска е родена на 6 януари 1935 в Мадрид. Тя е испанска благородничка, съпруга на последния български цар Симеон II. Като такава тя е наричана царица Маргарита или Нейно Величество Маргарита, Царица Българска и Херцогиня Саксонска. По време на мандата на нейния съпруг като министър-председател на България тя е наричана г-жа Маргарита Сакскобургготска.

Братовчедът на доня Маргарита Луис Гомес-Асебо, виконт де ла Торе, е женен за испанската инфанта доня Пилар, херцогиня на Бадахос (по-възрастна сестра на испанския крал Хуан Карлос I).

Дъщеря е на банкерът дон Мануел Гомес-Асебо и Модет, маркиз де Кортина (1889 – 1936), и доня Мерседес Сехуела и Фернандес. Родителите ѝ са арестувани и екзекутирани в началото на Испанската гражданска война през 1936 г. Маргарита израства заедно с по-големия си брат Хосе Луис.От есента на 1950 г. Маргарита постъпва и учи в колежа "Свето сърце“ в Брюксел.

Симеон II и Маргарита се запознават, преди той да постъпи във Военната академия в Съединените щати. Поради сложността на ситуацията – Маргарита е католичка, а Симеон е православен, провеждат общо 3 сватбени церемонии – 1-вата, извършена на 14 януари 1962 г. от отец Албендеа, изповедник на белгийския крал; 2-рата, извършена на 20 януари в Лозана, където сключват граждански брак пред кмета на града; и 3-та на 21 януари 1962 г. в швейцарския град Вевей, православно венчание, отслужено от митрополит Андрей Нюйоркски и руския епископ Антоний Женевски. От този брак доня Маргарита и Симеон имат четирима синове и една дъщеря.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Гери Малкоданска: Аз нямах щастието да родя и да прегърна детето ...
15:07 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистич...
11:54 / 06.01.2026
Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
09:21 / 06.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:20 / 05.01.2026
Голям празник е днес. Ето кои са имениците
07:15 / 05.01.2026
Зимният Кръстовден пречиства някои зодии, други влизат в нов ритъ...
23:00 / 04.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: