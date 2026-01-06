ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес става на 91, има три сватби със Симеон Втори
Братовчедът на доня Маргарита Луис Гомес-Асебо, виконт де ла Торе, е женен за испанската инфанта доня Пилар, херцогиня на Бадахос (по-възрастна сестра на испанския крал Хуан Карлос I).
Дъщеря е на банкерът дон Мануел Гомес-Асебо и Модет, маркиз де Кортина (1889 – 1936), и доня Мерседес Сехуела и Фернандес. Родителите ѝ са арестувани и екзекутирани в началото на Испанската гражданска война през 1936 г. Маргарита израства заедно с по-големия си брат Хосе Луис.От есента на 1950 г. Маргарита постъпва и учи в колежа "Свето сърце“ в Брюксел.
Симеон II и Маргарита се запознават, преди той да постъпи във Военната академия в Съединените щати. Поради сложността на ситуацията – Маргарита е католичка, а Симеон е православен, провеждат общо 3 сватбени церемонии – 1-вата, извършена на 14 януари 1962 г. от отец Албендеа, изповедник на белгийския крал; 2-рата, извършена на 20 януари в Лозана, където сключват граждански брак пред кмета на града; и 3-та на 21 януари 1962 г. в швейцарския град Вевей, православно венчание, отслужено от митрополит Андрей Нюйоркски и руския епископ Антоний Женевски. От този брак доня Маргарита и Симеон имат четирима синове и една дъщеря.
