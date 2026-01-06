Днес става на 91, има три сватби със Симеон Втори

© Маргарита Гомес-Асебо и Сехуела Сакскобургготска е родена на 6 януари 1935 в Мадрид. Тя е испанска благородничка, съпруга на последния български цар Симеон II. Като такава тя е наричана царица Маргарита или Нейно Величество Маргарита, Царица Българска и Херцогиня Саксонска. По време на мандата на нейния съпруг като министър-председател на България тя е наричана г-жа Маргарита Сакскобургготска.



Братовчедът на доня Маргарита Луис Гомес-Асебо, виконт де ла Торе, е женен за испанската инфанта доня Пилар, херцогиня на Бадахос (по-възрастна сестра на испанския крал Хуан Карлос I).



Дъщеря е на банкерът дон Мануел Гомес-Асебо и Модет, маркиз де Кортина (1889 – 1936), и доня Мерседес Сехуела и Фернандес. Родителите ѝ са арестувани и екзекутирани в началото на Испанската гражданска война през 1936 г. Маргарита израства заедно с по-големия си брат Хосе Луис.От есента на 1950 г. Маргарита постъпва и учи в колежа "Свето сърце“ в Брюксел.



Симеон II и Маргарита се запознават, преди той да постъпи във Военната академия в Съединените щати. Поради сложността на ситуацията – Маргарита е католичка, а Симеон е православен, провеждат общо 3 сватбени церемонии – 1-вата, извършена на 14 януари 1962 г. от отец Албендеа, изповедник на белгийския крал; 2-рата, извършена на 20 януари в Лозана, където сключват граждански брак пред кмета на града; и 3-та на 21 януари 1962 г. в швейцарския град Вевей, православно венчание, отслужено от митрополит Андрей Нюйоркски и руския епископ Антоний Женевски. От този брак доня Маргарита и Симеон имат четирима синове и една дъщеря.